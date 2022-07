“Cada quien está haciendo su vida”: Las razones por las que Arturo Peniche se divorcia

Ya no hay vuelta atrás, Arturo Peniche se divorcia de Gabriela Ortiz tras 38 años de casados y dos hijos en común. ¿La razón? “Cada quien está haciendo su vida”, confesó el actor mexicano.

Ya en el año 2021 los rumores de separación eran muy fuertes y en una entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda, le dijo Peniche: “Siento que soy un estorbo”.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras”, dijo Peniche en ese momento al programa Derecho de Admisión.

Allí se sinceró y aseguró que no hay un nuevo amor ni se puede especular infidelidades, además que tanto él como Gaby intentaron retomar la relación pero no funcionó.

“Siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta de que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, contó el artista.

El protagonista de la telenovela “Victoria”, explicó que durante la pandemia de la Covid-19 en 2020 hubo un alejamiento y algunos roces que dañaron la relación. Meses después intentaron reconciliarse, pues él se negaba a divorciarse.

En los mejores términos la disolución

Actualmente es un hecho que se llevará a cabo la disolución del matrimonio en los mejores términos, aunque no hay una fecha exacta. “Fueron años de matrimonio el cual agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio”.

“Estamos en buen camino, amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby, pero cada quien está haciendo su vida”, aseguró Peniche al programa Hoy de Televisa.

“Ella por su lado y yo por el mío, llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto, nos divorciaremos”, agregó.

¿Una nueva oportunidad al corazón?

Cuandola abordaron para preguntarle si hay posibilidades de que se vuelva a enamorar, Peniche fue enfático y dijo que no está buscando un nuevo romance pero que tampoco lo descarta.

Asimismo, dijo estar convencido de que si llega será en el momento adecuado.