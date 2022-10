Brandon Peniche y otros hijos de famosos a los que sus padres no los apoyaron en su carrera

Hijos de famosos que no recibieron el apoyo de sus padres Brandon Peniche y Frida Sofía son algunos de ellos.- Instagram @penichebrandon / @ifridag

Hay varios hijos de famosos que no tienen el camino tan fácil como muchos creen, pues no encontraron apoyo en sus progenitores para seguirle los pasos.

Entre esos destaca Brandon Peniche, quien en una reciente entrevista afirmó que su padre, el actor mexicano Arturo Peniche, no le dio una mano para tener éxito y que todo lo ha construido con sello propio.

“Pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Sí sería mucho más de lo que soy si me hubiese ayudado cuando pudo porque lo veo, lo veo en otras familias que sí se apoyaron. Hoy como familia estaríamos mejor posicionados”, le reveló Mara Patricia Castañeda.

Sin embargo, él no es el único ya que también hay otros hijos de famosos a los que sus padres no los apoyaron en sus carreras artísticas.

Uno de ellos es Enrique Iglesias, quien tiene una relación muy distante con su papá, el también cantante Julio Iglesias.

El español no estuvo de acuerdo en que su hijo menor junto a Isabel Preysler dejara la universidad, para dedicarse a la música igual que él. Lo logró por sus propios medios y luego hasta rechazó cuando le ofrecieron su parte de la herencia.

Otras celebridades que tienen una relación muy distante son Alejandra Guzmán y Frida Sofía, quienes se dijeron adiós definitivamente hace varios meses cuando la joven acusó a su abuelo de abusarla cuando era niña, algo que la rockera no respaldó.

Sin embargo, las heridas se construyeron desde el pasado porque Guzmán no apoyó su carrera de intérprete. “Nunca quiso ayudarme, así como ella se queja que su mamá nunca la quiso ayudar… ¡qué hipócrita!”, expresó.

“Me dijo: ‘pues no creo porque este es un Versus Tour’, y dije yo ‘bueno, tienes razón’, o sea en realidad es versus Gloria con Alejandra y pues igual no es el momento… yo creo que tres días después abrió el show el hijo de Gloria Trevi y ahí si me molesté”, dijo.