“La familia puede ser tóxica”: la criticada reacción de Frida Sofía a la caída de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán se encuentra atravesando un duro momento con su salud luego de caerse en un concierto, lo que despertó la preocupación en todos sus fans alrededor del mundo, menos en su hija, Frida Sofía.

De acuerdo con Milenio, la cantante confirmó que tras ese lamentable episodio durante el show en un evento de la Fundación Herencia Hispana en Washington se dislocó la cadera , por lo que sufrió un fuerte dolor.

La cantante tiene dos prótesis de titanio en la cadera desde 2016, motivo por el que el mal paso que dio encima del escenario le afectó seriamente y tuvo que ir a un hospital de emergencia.

Pero, ¿cómo fue la reacción de Frida Sofía al estado de salud de Alejandra Guzmán?

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán se encuentra indiferente hacia lo que le suceda a la cantante por la fría relación, cargada de polémicas, que sostienen desde hace años.

“¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe”, habría dicho la joven mexicana al comunicador social que actuó como su portavoz.

Como era de esperarse, muchos rechazaron su actitud hacia su mamá, mientras que otros la aplaudieron porque la familia a veces puede ser tóxica y está bien alejarse de ellos cuando no aportan nada positivo.

En especial, puesto que Frida Sofía siente que su madre no la apoyó en abril del año pasado, después que acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla tocado inadecuadamente cuando era niña.

“No me parece que una hija hable así de su mamá”, “Qué mala hija, no puede ser”, “Ruego a Dios que nunca me toque una hija así”, “Es lo que Alejandra se merece por todo lo que le hizo”, “La entiendo, mi mamá tampoco me trató bien y lo mejor es alejarse”, “Sabia decisión Frida”; fueron parte de los comentarios de los internautas en medio de las opiniones divididas.