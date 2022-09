Frida Sofía seguirá en EEUU y solo haría a labores comunitarias por presunta agresión a su examiga

La influencer y cantante Frida Sofía le volvió el alma al cuerpo, la tarde de este lunes, luego de que su abogado le aclaró que ya no se enfrenta a la deportación de los Estados Unidos, tras presuntamente agredir a Andrea Wilson, su amiga luego de una fuerte discusión entre ambas. El jurista aseguró que la situación de la hija de Alejandra Guzmán no es tan difícil como se había dicho en un principio.

Frida se enfrentaba a una expulsión luego de protagonizar una pelea en 2019 en contra de Wilson. Según el relato de la víctima, fue atacada por Frida en su residencia en Miami, Florida, cuando se negó a salir a cenar con ella, pues ambas eran amigas y vecinas.

Tras este episodio, a nieta de Silvia Pinal fue acusada de agresión y asalto en el mes de agosto de 2022, y su primera audiencia se celebró el 19 de septiembre.

El mes pasado se indicó que el panorama jurídico para la joven no era nada favorecedor, pues podía ser deportada o pagaría un año de cárcel si era declarada culpable del ataque. Sin embargo, el periodista Javier Ceriani reveló este lunes, tras la audiencia, de que todo se trató de una maniobra para asustar a Frida. “Hoy hubo corte, el abogado estuvo ahí […] Frida no presenció en la audiencia, pero aparente y alegadamente no hay nada grave para Frida y todo se está desestimando”, aseveró el comunicador social del programa Chisme No Like.

Además, acotó que la chica “no va a ser enjuiciada, y lo máximo que puede pasar es que la manden a unas horas comunitarias, pero la verdad no pasa más nada”.

Larga espera

La denuncia fue puesta por Andrea Wilson a mediados de 2019, pero tres años después se realizó la primera audiencia, debido a dos causas: primero llegó la pandemia por Covid-19 y su cuarentena radical mundial, y segundo porque Wilson salió embarazada y pidió una prórroga.

Versiones encontradas

Tanto Frida Sofía como Andrea mantiene sus propias versiones de los hechos en la que ambas son víctimas. Wilson asegura que su amiga inició la pelea: “Literalmente, yo acababa de llegar. Yo subí y estuvimos allá como cinco minutos. Y le digo a ella, ‘oye, yo quiero ir a comprar unas arepas’. ‘¡Ay, pu...!’, y me empezó a decir varias palabras. Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima”, relató la amiga.

Pero la hija de la rockera no dice lo mismo: “Todo empezó porque ella me dijo, ‘¿por qué no vas a salir? ¿Por qué eres tan antisocial? ¡Claro, por gente como tú…!’ Levanté el brazo y le dije, ‘¡vete de mi casa! ¡Te vas ahora mismo de mi pin… casa!’ Y se me vino encima con la mano así”.

Una vida intensa

La vida de la también modelo ha ganado centimetraje y la atención de los medios de comunicación desde su adolescencia, cuando se vio involucrada en varios escándalos. Primero acusó a su madre Alejandra Guzmán de descuidarla y ser ese el motivo del distanciamiento entre las dos. Luego la rockera, al parecer, salía con el novio de Frida.

Tras eso, la influencer le echó más picor a su vida y denunció formalmente a su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual cuando ella era una niña. También se cansó de que la compararan con su sobrina Michelle Salas, y ante esto reveló que la hija de Luis Miguel salía con quien era su mánager y mejor amigo.

A Frida parece que le gusta llamar la atención, y dentro de un bar en Texas, insultó a la Chiquis Rivera, luego de ésta le reclamara el trato que tuvo con el vocalista de la banda Bronco.

En definitiva, la hija de Alejandra Guzmán deberá enfrentarse esta vez a la justicia y confirmar si realmente solo hará labores comunitarias por la presunta agresión, o en su defecto quedará absuelta.