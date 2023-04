¿Ojo por ojo? Geraldine Bazán estaría saliendo con ex de Irina Baeva: video “de la venganza” que lo prueba

Geraldine Bazán ha demostrado que disfruta su soltería y se ha dedicado a criar a sus dos hijas con muchos valores y haciéndolas mujeres exitosas.

Desde que se separó de Gabriel Soto la famosa se ha dedicado a sí misma, y aunque ha tenido algunas relaciones, ninguna ha funcionado y elige la soltería.

Sin embargo, la famosa demuestra que nunca es tarde para el amor, y se ha mostrado muy feliz con un guapo actor, desatando sospechas de romance.

El guapo actor con el que Geraldine Bazán desató sospechas de romance y es ex de Irina Baeva

Geraldine Bazán fue captada este fin de semana disfrutando al lado de un guapo actor venezolano, y se trata de Emmanuel Palomares, quien fue novio de Irina Baeva.

En el after party de los Premio Platino, que reunió a grandes celebridades mexicanas, Geraldine y Emmanuel fueron captados bailando de lo más felices y aseguran que la química es evidente.

“Definitivamente por amor no muere nadie, el tiempo lo cura todo 👏👏 vestido hermoso”, “jaja las vueltas que da la vida, ahora Geraldine se va a vengar”, “hacen bonita pareja y es el ex de la Irina así que no hay mejor venganza jaja”, “a ese sí te lo mereces mi Geral, está bien guapo, joven y es divertido”, y “uy a alguien no le gustará esto y a mi me encanta jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Irina Baeva y Emmanuel Palomares se conocieron cuando ambos llegaron a México y estudiaron actuación juntos y fue allí que iniciaron un intenso romance.

La pareja terminó en noviembre del 2016, pero se dice que a ella aún le gusta él y de hecho, el año pasado corrieron rumores que la actriz le habría sido infiel a Gabriel Soto con él, y por eso habían terminado.

Sin embargo, se sabe que se llevan bien, y muchos aseguran que si Emmanuel tiene un romance con Geraldine, Irina no estará muy contenta.