Hijas de Gabriel Soto le hacen “el feo” a Irina Baeva y prueban que prefieren a Sara Corrales

Gabriel Soto e Irina Baeva no confirman su separación, pero es más que evidente que ya no están juntos luego de meses de no aparecer juntos ni publicar fotos o videos juntos en sus redes.

Aunque han asegurado en diferentes oportunidades que siguen juntos y que la boda sigue en pie, el actor está muy interesado en otra mujer, la actriz colombiana Sara Corrales.

Y es que hasta dio un paso más y ya conoció a la mamá de Sara Corrales, Mercedes Castillo, quien es muy importante en la vida de la actriz, según el programa Comunicamos emociones.

“Sara, con este ir y venir de emociones en donde Gabriel está muy interesado en formar una relación con ella, mientras que Corrales queriendo que todo esto se haga público..., le presentó a Soto a su madre”, dijo el programa.

Pero, además, la actriz, quien es su compañera en la telenovela Mi camino es amarte ya convive con las hijas del actor con Geraldine Bazán.

Sara Corrales ya convive con las hijas de Gabriel Soto y la aceptan más que a Irina

Sara Corrales ya conoció a las hijas de Gabriel Soto, Elisa y Alexa, y así se evidencia en una foto que circula en redes.

En la foto se ve a la actriz colombiana en su papel de Úrsula para la telenovela, y está saludando a Alexa, quien se muestra muy feliz y contenta.

Nadie sabe para quien trabaja … jajajaja pobre IRINA SE QUEDÓ COMO NOVIA DE RANCHO …

Mi Sara Corrales ya hasta convive con sus entenadas

Se ve que la famosa se lleva bien con las hijas del actor, y esto es muy importante para él, pues por más que lo intentó, Irina no tenía la mejor relación con ellas.

Muchos aseguran que es evidente que las pequeñas aceptan más a Sara y tienen mejor cara con ella que con Irina, dejando claro que la actriz las conquistó desde el principio.

“El karma haciendo de las suyas, mira la carita de Alexa como la quiere”, “ay pobre Irina se quedó como novia de rancho, ya hasta las hijas de Gabriel quieren a Sara”, “uy esta foto le debe doler a Irina, mira lo feliz que se ve la pequeña”, y “uy le hicieron el feo a Irina jaja, se ve más feliz con Sarita, van en serio”, fueron algunas de las reacciones en redes.