Geraldine Bazán ya no defiende a Shakira y pide que no la comparen con ella: le dicen “hipócrita” Instagram @shakira / @geraldinebazan

Geraldine Bazán es una de las actrices más famosas y exitosas de México que a sus 40 años sigue cosechando logros y se siente mejor que nunca sin pareja.

Sin embargo, el escándalo que vivió con Gabriel Soto quien le fue infiel con Irina Baeva y la dejó aún la persigue, y es que, aunque pasaron 3 años, se lo siguen recordando.

La famosa se ha mostrado feliz y plena en su vida con sus dos hijas Elisa y Miranda, quienes siempre van con ella a todas partes y son su mayor apoyo e inspiración.

Pero, la prensa no deja de recordarle lo que vivió con Gabriel y creen que todo lo que hace y publica es una indirecta hacia su ex, cuando no es así.

Y es que hace unos días publicó un video en el que una de sus hijas y una amiga están cantando el nuevo tema de Shakira con Bizarrap, dedicado a su ex infiel, Piqué.

Geraldine Bazán piden que no la comparen con Shakira y se llena de críticas

Geraldine Bazán aclaró que el video no fue una indirecta hacia su ex Gabriel Soto, pues a diferencia de Shakira, ella ya lo superó.

“Creo que ya pasó mucho tiempo y es muy incómodo que crean que todo lo que yo pueda decir o hacer tiene algo que ver con alguien que ya no tiene relación conmigo”, dijo la actriz.

Y destacó que la razón por la que sus hijas se saben el tema de la colombiana es porque es tendencia, y es normal, pero no porque ella quiera enviar una indirecta a Gabriel.

“Entonces ese es un tema que es un boom mundial y no sólo mis hijas, también todas sus amigas se saben la coreografía y la canción más que nosotros, así que les puedo asegurar que nada tiene que ver con nadie”, aseguró.

Geraldine se mostró “harta” de que la comparen con Shakira por la situación con sus ex, y pidió que así como ella, pasen la página.

Sin embargo, esto le valió muchas críticas porque hace solo unos meses, Geraldine le envió un mensaje de amor y apoyo a Shakira, porque estaba pasando por lo que ella ya había vivido.

“Yo también lo viví, lo que está viendo ahorita Shakira, y lo han vivido muchas mujeres alrededor del mundo que no se dedican a los medios. Claro que es difícil para cualquier mujer, pero es muy complicado cuando es una cuestión pública, entonces es duro, por supuesto”, dijo la actriz a la prensa hace unos meses.

Por lo que ahora quiera desligarse de Shakira y pedir que no las compare les ha parecido extremo a algunos usuarios en redes.

“Pero qué le pasa a esta mujer, más apoyo femenino por favor”, “que hipócrita, sabemos que usas a Shakira para enviar indirectas a tu ex y después pides que no te comparen”, “no seas mentirosa Geraldine, tú no has superado a Gabriel”, y “ay sí la muy madura que ya superó al ex no como Shakira, por favor”, fueron algunas de las reacciones en redes.