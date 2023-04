Las novias jóvenes que “El Güero Castro” ha tenido: a Angelique le llevaba 25 años y fue el más polémico

El productor de televisión “El Güero Castro” enfrenta una nueva polémica en su carrera, y esta vez por algo personal y es que lo han criticado por su nuevo romance.

Y es que según reveló el medio TV Notas , el ex de Angélica Rivera tiene una relación con la cantante y actriz Mariana Seoane, a quien le lleva 13 años de edad.

“Mariana Seoane está viviendo un momento muy importante en su vida, pues se está dando una nueva oportunidad en el amor, ahora con el productor de televisión, José Alberto El Güero Castro”, dice el medio, junto al video en el que se ven saliendo de un restaurante y luego despidiéndose con un beso en la boca.

Por esto, le han llovido las críticas a “El Güero Castro”, pues le piden que se busque una mujer de su edad, y no una menor.

Pero, Mariana no ha sido la única mujer menor con la que el actor ha salido o tenido una relación, son varias y todas del medio.

“El Güero Castro” y su historial amoroso: todas sus novias han sido menores que él

Angelique Boyer

Una de las relaciones más polémicas del mundo del espectáculo fue la de “El Güero” Castro con Angelique Boyer y es que siempre los criticaron por su diferencia de edad.

El productor y la actriz se enamoraron y comenzaron su relación en el 2010, pero no tuvieron el apoyo de nadie, ni de su familia, pues él le lleva 25 años.

La madre de Angelique le pidió muchas veces que lo dejara pues era mayor para ella y no le convenía, pero ella no le hizo caso y se fue a vivir con él.

Sin embargo, luego de 4 años de relación, la actriz decidió terminar la relación, pues se dio cuenta que la diferencia de edad sí importaba y la afectó.

Ahora, la actriz tiene una sólida relación con el también actor Sebastián Rulli y son de los más queridos del mundo del espectáculo.

Mimi Morales

El productor se quiso dar otra oportunidad en el amor y el año pasado estuvo saliendo con la actriz colombiana Mimi Morales.

Morales es colombiana pero vive en México desde hace 12 años y ha participado en algunas novelas, donde conoció al productor y el ocurrió el flechazo.

Sin embargo, ella también era menor que él, le llevaba 13 años, y parece que eso afectó al final, pues terminaron la relación a los pocos meses.

Cecilia Galliano

Con Cecilia Galliano no está confirmado que hubiera un romance, de hecho ambos lo negaron y aseguraron que solo eran amigos, pero nadie les creyó.

Y es que la actriz y el productor fueron captados en diferentes citas y se veían muy juntos y felices, también captados por la revista TV Notas.

Cecilia también era menor que él, pues él le llevaba 18 años, y no se sabe si esto afectó o no, pero no se les vio más juntos.

Todas sus novias han sido menores que él, pero nadie debería juzgarlo por ello, pues cuando hay amor la diferencia de edad no importa ni influye, y ahora parece que está muy feliz con Mariana.