Angelique Boyer será madre de gemelos en su nueva novela: estos actores darán vida a sus hijos

Tras casi dos décadas de carrera encarnando jovencitas, Angelique Boyer se adentrará en la piel de una mujer madura por primera vez en El amor invencible, la nueva telenovela de TelevisaUnivision.

En el proyecto que protagoniza junto a Danilo Carrera, la actriz de origen francés dará vida a Leona, una mujer que se infiltrará en la vida de los Torrenegro con el fin de hacer justicia.

“Siempre como actores el ego no nos deja atrevernos a hacer cosas diferentes. Normalmente las actrices hacemos personajes de 10 años más jóvenes y tenemos 35 y seguimos siendo vírgenes, ahora me toca hacer un personaje un poquito más de edad que la mía, así que estoy emocionada”, dijo Boyer en una reciente entrevista a Televisa Espectáculos, según recogió People en Español.

Además de dar vida a una mujer mayor que ella por primera vez en su trayectoria, la protagonista de melodramas además será mamá de un par de adolescentes que le quitaron tras su nacimiento.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar. Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”, comentó.

Ellos serán los hijos de Angelique Boyer en El amor invencible

La estrella será, concretamente, progenitora de mellizos que serán encarnados por dos jóvenes actores con un prometedor futuro en las telenovelas. A continuación, te los presentamos.

Isabella Tena

Con 15 años de edad, la estrella Isabella Tena dará vida a la hija de Boyer en esta historia, un personaje del que todavía no se tienen todos los detalles.

El debut de Tena en las telenovelas fue durante su infancia como Luz Lascuráin, una de las hijas de Jorge Salinas en la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo (2014).

Desde entonces, ha tenido actuaciones en varios proyectos, como el melodrama Mi marido tiene familia (2017) y la serie de televisión Mi tío (2022).

Emiliano González

El joven Emiliano González apenas comienza su carrera en televisión. De acuerdo a Imdb, sus primeras actuaciones las tuvo este año en la serie María Félix y la nueva versión de La madrastra.

No obstante, se encuentra realmente imparable, pues ahora se suma al elenco de El amor invencible como el otro hijo de Angelique en esta trama, un rol del cual no hay mucha información.

El amor invencible tiene previsto su estreno en México en febrero de 2023.