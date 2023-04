“Pensé que era Mijares”: hija de Lucero hace su debut musical pero recibe peores críticas

Internet insiste en criticar a Lucerito Mijares sin importar el talento que desborda. La joven sin duda está viviendo su mejor momento y tras presentarse al lado de sus padres Lucero y Mijares en la gira “Hasta que se nos hizo”, le han llovido oportunidades para comenzar su propia carrera.

Lucerito no ha podido ocultar su alegría de estar cumpliendo su más reciente sueño en la industria del entretenimiento, y prueba de ello son las publicaciones que ha hecho respecto a su próximo protagónico en la obra musical El mago, inspirada en El mago de Oz.

“Aquí tenemos a Juan Torres, que me escogió a mí para ser la protagonista de ‘El mago’”, indicó la cantante en Instagram.

“Amooooo tantoooo! Muriendo de la emoción por verte y aplaudirte con toda mi admiración! Llega ya 30 de junio #elmagothewiz ! Que sea un ENORME ÉXITO, qué belleza verte cumplir tu sueño mi nena hermosa!”, expresó su mamá Lucero.

“Lo más hermoso de Lucero Mijares es su autenticidad. No hay nada más bonito que ella tenga a pesar del talento que tiene, porque es un talento brutal. Como cantante es una voz única en México y es un talento que ella tiene, pero nada, lo más padre que tiene Lucero es lo que es ella”, destacó el productor Juan Torres en una entrevista.

Recientemente compartió un TikTok en el que aparece afuera del Teatro Hidalgo en la Ciudad de México donde se presentará la puesta. Lucerito no dejó de agradecer la oportunidad con una gran sonrisa en el rostro, además de saltar de la emoción.

“¡Qué emoción, qué emoción! Estoy mu feliz, muy contenta con este regalo que me acaban de dar aquí obviamente en el Teatro Hidalgo. Estoy muy contenta”, se escucha a Lucerito decir en el video.

Sin importar la felicidad que desborda, internautas no dejaron pasar la oportunidad de criticar su aspecto: “Quién es ese chico de cabello chino”. “Pensé que era Mijares”. “Parece hombre”. “Le urge asesor de imagen”. “Parece señor señora”.

Por supuesto varios salieron en su defensa. “Cómo me caes bien , y no por tus papás, es por tu escencia, tu, humildad, eres increíble muchacha”. “Lucero Mijares desborda talento, deberían hablar de eso y no de cómo se ve”. “Lucerito eres una joven talentosa y hermosa !!!!!!”. “No dejes que nadie nunca apague tu brillo Lucerito hermosa”. “Una niña que disfruta de la vida más a la de las críticas que realizan de su físico ella hermosa”, se lee.

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube. .