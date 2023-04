Así de grandes y guapos están los hijos de Luis Fonsi y Águeda López: “Mikaela es una modelo”

Luis Fonsi es uno de los cantantes puertorriqueños más reconocidos en el mundo. Su éxito Despacito que hizo con colaboración de Daddy Yanky, rompió récords en la música latina.

En la actualidad, su vida personal es tan exitosa como su carrera. Tras divorciarse de la conductora más querida de México y Estados Unidos, Adamari López, Fonsi conoció a su actual esposa la modelo española Águeda López y con la que ha formado una familia maravillosa con dos pequeños que le alegran su vida.

La modelo y el cantante iniciaron su relación amorosa en 2011 y nació su primera hija, pero no fue sino hasta el 2014 que se casaron en una ceremonia en Napa Valley. En 2016 se convirtieron en una familia de 4 miembros cuando nació su segundo hijo.

Mikaela es una modelo

Fonsi y López le dieron la bienvenida a su hija Mikaela Rodríguez López-Cepero el 2 de diciembre de 2011. La pequeña es una belleza de niña y algunos de los fans aseguran que “parece una modelo”.

“Parece una virgen”, “Mika, qué grandota y bella”, “Esa carita de Mikaela tan bonita y dulce”, “Mika es igualita a ti, flaka”, “¡Qué pelo divino!”, escribieron algunos seguidores de su madre en una foto que publicó en su Instagram en unos días de descanso familiar en las Islas Turcas y Caicos.

Según el testimonio de sus propios padres, es una niña muy cariñosa y en cada imagen que publican en sus redes sociales, Mikaela se destaca, así que para nada extraña que termine siguiendo los pasos de su madre, quien fue Miss Toledo en el año 2000 y después compitió en Miss España, reseñó La Nación.

Rocco el pequeñito de Fonsi

Rocco Rodríguez López-Cepero llegó al mundo el mismo día que su hermana mayor, Mika, pero del año 2016. Es el pequeñín y consentido de la familia.

Asegura Fonsi que lo acompaña a todos lados y comparte con él sus dos pasiones, los carros y los juegos.

Águeda López y Fonsi están empeñados en que ambos conozcan sus raíces latinas y española y aunque viven en Miami, donde los colegios todos hablan el inglés, ellos procuran que en casa todo sea en español.

“Sabes que es difícil porque la escuela y todo es inglés, pero en la casa no hay inglés. Todo es español. Queremos mantener nuestras tradiciones y queremos que Mikaela sea completamente fluida. No voy a decir que su español es perfecto, pero va a serlo. Ella me habla inglés y yo digo ‘Ah no te entiendo, no te entiendo’. Nos estamos esforzando mucho”, explicó el cantante para la revista Hola.