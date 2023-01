“No lo supera, está peor que Shakira”, Adamari habla de Luis Fonsi y le dicen que deje de “humillarse”

Adamari López es una de las conductoras y actrices más famosas y exitosas, y también de las más polémicas, pues causa controversia por su vida personal.

Desde sus separaciones de Luis Fonsi y Toni Costa, hasta lo que usa y publica en redes la convierten en blanco de críticas, pero ella demuestra que es una mujer fuerte y guerrera.

A pesar de ello, en los últimos meses ha hablado mucho sobre su separación de Luis Fonsi, e incluso ha hecho algunos gestos en el programa que delatarían que aún siente amor por él.

El pasado viernes la puertorriqueña estuvo conviviendo por un día en La Casa de los Famosos 3, antes que los participantes lleguen, y justo allí abrió su corazón y habló de sus ex.

Acusan a Adamari López de no superar a Luis Fonsi tras hablar de él de nuevo en programa

Durante su paso por el programa, Adamari López habló de Luis Fonsi, y aseguró que estuvo con ella cuando más lo necesitó, mientras atravesaba su lucha contra el cáncer de mama.

“Es una buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento. En su momento, Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido, que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante”, dijo la actriz.

Sin embargo, dijo que le dolió mucho que la dejara, pues ella pensaba que pasaría el resto de su vida con él. “Pero, también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación”.

La famosa también dijo que, al parecer, al cantante le cayó muy mal el libro que ella sacó tras su ruptura, pero se llevan bien. “Puedo entender que en un su momento a lo mejor Fonsi tuvo coraje de que sacara un libro, pero hoy día nosotros no nos hablamos con frecuencia, pero a veces nos hemos tenido que comunicar y ha sido con cariño, ha sido con respeto”.

Por esto, muchos aseguran que ella aún no lo supera, pues sigue hablando de él y han llegado a compararla con Shakira.

“No supera a Luis Fonsi, está peor que Shakira con Piqué”, “amiga ya supéralo, él ya está casado, tiene dos hijos, déjalo ser feliz”, “ah pero cuando estabas con Toni nunca hablaste de él, ahora sí porque andas necesitada”, “pero Adamari ya deja de hablar de él, supéralo”, y “él ni te topa y tú habla y habla de él, ya deja de humillarte”, fueron algunas de las reacciones en redes.