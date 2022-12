Luis Fonsi confiesa qué canciones ha dedicado y Adamari López reaccionó: ¿le dedicó una a ella?

Luis Fonsi y Adamari López fueron una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo, pero se divorciaron en el 2010.

Su ruptura fue una de las más mediáticas y atacaron al cantante por asegurar que la abandonó cuando ella más lo necesitaba, pues estaba luchando contra el cáncer de seno.

Sin embargo, solo ellos saben lo que sucedió, y han demostrado madurez, al compartir años después en programas y algunos eventos juntos.

Pero, después que Adamari se separó de Toni Costa, ha dejado ver que sigue sintiendo algo por su ex, y así lo evidenció recientemente en el programa Hoy Día.

La reacción de Adamari López cuando Luis Fonsi confesó las canciones que ha dedicado

Luis Fonsi compartió un video en el que hablaba sobre las canciones que ha dedicado, y mencionó tres de ellas.

El puertorriqueño aseguró que le dedicó el tema Somos uno a su esposa, Águeda López, la canción Ahí estás tú a su hijo antes que naciera, y Llegaste tú a su hija Micaela.

Sin embargo, habló de una cuarta canción, que aseguró que se la dedica a todos sus fans.

“Una cuarta canción, No me doy por vencido, que le dedico no solo a una persona sino a todos los que luchan por lo que quieren y se levantan en la mañana con sueños”, dijo el cantante.

Ante esto, Adamari reaccionó con cara de amor mientras cantaba el tema No me doy por vencido y dijo “tiene canciones bonitas, ay que bonito, paré la orejita bien parada”.

Aunque Luis Fonsi aseguró que ese tema se lo dedicaba a todos, en redes aseguraron que No me doy por vencido se la había dedicado a Adamari en su momento, y la reacción de ella pareciera confirmarlo.

“Recuerdo que en Don Francisco había dicho que le escribió y dedicó una canción a Adamari cuando estuvo enferma de Cáncer!!”, “No me doy por vencido fue para Adamari y aunque no lo dijo ella lo sabe”, “Ada se ve que aún lo ama, hay amor y esa última se la dedicó a ella”, y “Adita sabe que No me doy por vencido fue para ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque el cantante está casado con Águeda López, los fans sueñan con verlo junto a Adamari López de nuevo ahora que está soltera, y sin duda, aún hay amor.