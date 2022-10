Adamari y el reencuentro con su exsuegra que prueba que aunque Toni tiene novia ella es la favorita

Hace más de un año que Adamari López terminó su relación con Toni Costa, pero a pesar de su separación, siguen manteniendo una buena comunicación por el bien de su hija Alaia.

Y, además, tiene una gran relación con su exsuegra, Carmen, quien es la mamá de Toni Costa, y quien está muy presente en la vida de Alaia.

A pesar de todas las indirectas que Adamari le ha lanzado a Toni, y de cualquier roce existente entre ellos, la puertorriqueña ve a Carmen como una madre, y le encanta que sea una abuela consentidora, debido a que su hija solo tiene a esa abuela, pues su mamá falleció.

Recientemente, Adamari se fue de viaje a España y se reencontró con su exsuegra, viviendo un emotivo momento que compartió en las redes.

Adamari López y el emotivo encuentro con su exsuegra en España por esta razón

Adamari López viajó a España para elegir el vestido de la primera comunión de su hija, y quien mejor que su exsuegra para ayudarla en este momento tan importante.

El momento fue tan emotivo que Adamari se ve llorando con la mamá de Toni, y así lo dejó ver en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

“Hola, hola, mi gente, aquí estoy de llorona con la Yaya, con la abuelita de Alaïa, con Carmen, estamos escogiendo su vestido de primera comunión y estamos recordando cómo tú le hiciste la primera comunión al Toño”, dijo Adamari riendo.

Ante esto, Carmen contó la anécdota y dejó ver lo bien que se lleva con Adamari, mostrando algo de preferencia por ella, y no por la actual novia de Toni, Evelyn Beltrán.

Además, Adamari le dedicó unas hermosas palabras a Carmen, dejando ver lo mucho que la ama, aunque ya no esté con su hijo.

