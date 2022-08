Acusan a Adamari de querer romper la relación de Toni con su novia: la fuerte acusación que hizo

Adamari López se ha mostrado muy feliz y plena soltera, y ha dejado claro que no necesita un hombre para sentirse bien a sus 51.

La famosa se ha dedicado a viajar con su hija, salir con amigos, y disfrutar la vida de la forma más sana, pero muchos aseguran que, aunque intenta, aun no supera a su ex, Toni Costa.

Y es que la puertorriqueña ha publicado algunos videos en Instagram en los que parece enviar indirectas tanto a Toni como a su novia, Evelyn Beltrán, por lo que en redes aseguran que aún le duele que su ex ya tenga novia.

Recientemente, Adamari hizo una acusación sobre Toni Costa, que podría poner en riesgo su relación con Evelyn, por lo que ha recibido miles de críticas.

Adamari López asegura que Toni se besó con otra mujer en reality

Toni se encuentra participando actualmente en el reality La Casa de los Famosos 2, por lo que Adamari ha tenido que dar su opinión sobre su ex, y hablar de él en algunas ocasiones.

Sin embargo, durante la transmisión de Hoy Día de este lunes, la puertorriqueña hizo una grave acusación sobre el bailarín español.

“No fue la única persona con la que se besó, Daniela se besó con Toni también”, dijo Adamari López muy segura, dejando a sus compañeros sorprendidos y generando repudio en las redes.

Y es que muchos aseguran que es mentira, pues no existe video de ese momento, por lo que afirman que Adamari solo lo hace por “ardida”, para generar conflictos entre él y su novia Evelyn.

“Adamari has caído tan bajo, ya no sabes qué hacer para arruinar a Toni”, “OMG esta mujer es peligrosa, es capaz de todo para que el ex no sea feliz”, “Ada pero si no hay evidencia de eso, no deberías decirlo”, “estás quedando muy mal Adamari, solo quieres que la novia de Toni se moleste y terminen, pero no va a ser así, supéralo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos no ha salido el video en el que Toni se besa con la venezolana Daniela Navarro, pero Adamari se mostró muy segura al hacer la acusación, por lo que otros fans aseguran que alguna prueba debe tener.