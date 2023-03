Tras rechazar a Shakira, Karol G le muestra su admiración y deja claro que siempre será “la número 1″

Shakira y Karol G son dos de las cantantes colombianas más famosas y exitosas que han hecho historia con su músico en el mundo entero.

Karol de 32 y Shakira de 46, han llegado muy lejos, y por eso este año se unieron para su primer tema juntas, que ha resultado todo un éxito.

“TQG” es el tema que las unió, y con el que Shakira cerró su etapa de dolor tras la infidelidad de Piqué con Clara Chía, que además fue escrita por Karol G.

La intérprete de Mañana será bonito confesó hace unos meses que aunque quería h acer un tema con Shakira, la rechazó cuando ella la buscó, pues no conectó con el tema que le mostró.

Te recomendamos: Shakira y Karol G llevan el mismo vestido: aseguran que una luce como “diosa” y la otra como “payasa”

“El año pasado, más o menos en junio, ella me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada. Eso suena un poquito complicado, pero al final cuando uno va a hacer música tiene que sentirla de verdad, para mí hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido, la canción era increíble, pero no sentía de qué manera podía entrar, hacer que la canción brillara más, no sé”, dijo en una entrevista en El Hormiguero.

Sin embargo, después ella escribió este tema que para ella le quedaba perfecto a Shakira por lo que estaba atravesando con Piqué, la llamó, a la cantante le encantó y se dio el dueto.

Karol G alaba a Shakira y le muestra su amor y admiración luego de rechazarla

Karol G nunca rechazó a Shakira por tener una mala actitud con ella, al contrario, siempre la ha admirado y así lo dejó claro recientemente.

En una entrevista, a la colombiana le preguntaron que para ella quién era la número 1, si Shakira o ella, pues ambas estaban en los tops musicales actualmente.

“Shakira es Shakira, eso no importa, yo siento que ella es legendaria, viene de muchas generaciones donde ha representado muchísimo a la mujer, así que lo dejamos ahí, ella es ella”, dijo Karol G, dejando claro que para ella Shakira es la número 1.

Además, dejó claro que Shakira representa no solo a la mujer, sino a los colombianos, y los ha dejado muy alto en todo el mundo.

Te recomendamos: El ‘look de la venganza’ con el que Karol G “humilló” a Anuel: le dejó claro que la inolvidable es ella

“Yo creo que ella más que representar solo a la mujer, nos representa mucho a los colombianos, rompió todas las barreras y es un ejemplo a seguir para el resto”, dijo Karol G, mostrando su humildad, y causando reacciones muy positivas.

“Ella es la humildad 👏 hecha mujer”, “Karol representa lo que es la humanidad 😍”, “que chévere cuando una artista habla bien de otra! Esa humildad es lo que las pone en la cima 👏👏👏👏”, “Que humildad 😍 pero es que si! Shak es shak, icónica y legendaria🔥💘”, y “Karol G es una mujer ejemplar, dulce, respetuosa, por algo le va tan bien, se lo merece todo”, fueron algunas de las reacciones.