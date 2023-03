“No me sentí conectada”: Karol G presumió que rechazó a Shakira y no le perdonan el desplante

Karol G y Shakira se aliaron para crear uno de los himnos del desamor más relevantes de la música latina en los últimos tiempos con su éxito TQG, como dardo hacia sus exs, Anuel y Piqué.

Este tema es la continuación de otros importantes lanzamientos como Te Felicito, Monotonía y la sesión 53 con Bizarrap, donde la barranquillera ha volcado todos los sentimientos que le dejó la ruptura.

Sin embargo, lo que no todos saben es que no fue la primera vez que ambas colombianas se pusieron en comunicación para lanzar una canción juntas, tal como revelaron recientemente.

¿Por qué Karol G rechazó hacer una colaboración con Shakira?

Según la intérprete de Tusa, ella se había puesto en contacto con la artista tiempo atrás sin obtener una respuesta satisfactoria. No obstante, el pasado mes de junio recibió una propuesta musical de Shakira que no la emocionó demasiado.

“Yo hace mucho tiempo la había buscado y no se había dado la oportunidad. El año pasado, más o menos en junio, ella me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada”, — Karol G sobre Shakira.

“Eso suena un poquito complicado, pero al final cuando uno va a hacer música tiene que sentirla de verdad, para mí hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido, la canción era increíble, pero no sentía de qué manera podía entrar, hacer que la canción brillara más, no sé”, explicó en entrevista para el programa El Hormiguero.

En la charla, Karol G además dijo que cuando supo que Shakira estaba pasando por el proceso de separación por una infidelidad tiempo después, decidió llamarla directamente para mostrarle TQG. El tema lo había hecho solo para disfrutarla con su círculo más cercano.

Esto, porque no quería que todas sus canciones se centraran en su proceso de sanación tras lo vivido con Anuel y que fue creada el mismo día que hizo Mamii, que compartió con Becky G. Eso sí, cuando la ex de Piqué conoció la canción la amó y lo demás es historia.