Karol G abraza la belleza genuina e invita a quererse: “Yo soy como tú: mírame la pancita”

En la cima de su carrera, allí está en estos momentos la cantante colombiana Karol G, quien ha conseguido brillar en el mundo de la música urbana con sus letras. El pasado viernes 24 de febrero lanzó su último álbum llamado Mañana será bonito. Este es el cuarto trabajo de estudio que realiza desde el 2017 cuando promocionó Unstoppable.

Sin duda ha escalado en la industria de la música, pero también de la moda por ser una celebridad que muchos quieren copia y ven como ejemplo. Ella sabe muy bien lo es ser señalada por cómo luce, pues a diferencia de otras artistas ella no tiene un abdomen, bíceps o cuádriceps súper definidos, y es algo de lo que ella se siente orgullosa.

Este martes 28 de febrero se presentó en el programa español El hormiguero, en el que habló hacer de cómo aprendió a aceptar su belleza genuina e invitó a sus seguidoras a amar sus figuras sin temor al qué dirán, pues las críticas siempre van a estar.

Límites al compartir en redes sociales

Pablo Motos le consultó sobre si la agobiaba subir contenido debido a la gran influencia que tiene por lo que ella contestó: “A veces debo pensar más de una vez lo que uno va a subir, porque está la responsabilidad social de que a uno lo ve mucha gente. (...) La gente está pendiente también de dónde te encuentra la caída, de cierta manera, entonces, estoy un poquito más asustada a la hora (de publicar)”.

La intérprete de “Mami” afirmó que se limita al compartir imágenes o video en sus redes sociales: “Antes creo que posteaba mucho más de lo que posteo ahora. Ahora soy un poquito más medida. Más que una responsabilidad con la gente joven, fue cómo me sentí yo por mucho tiempo por las críticas de la gente”.

“Mi pancita me representa bastante”

El conductor del programa le preguntó a Karol si retocaba sus fotos al tiempo que le mostró una foto de ella en bikini. A lo que sin titubeos ella expresó: “Mi pancita me representa bastante”. Le confesó que mejoraba sus imágenes, pero la realidad la golpeó y tomó conciencia sobre verse auténtica:

“Yo que decir que por mucho tiempo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles. Hasta que un día en una playa tomaron una foto, no era una foto como me veía en mi Instagram, y dije: ‘No tiene sentido porque en realidad esto es lo que yo soy’. Un tiempo estoy súper fit, otro tiempo no estoy tan fit y eso es normal por muchas razones”, le respondió al español.

Además, le develó a Motos, que ha sido humillada por su aspecto, que no se apega a los estándares del mundo del espectáculo. “Veía cómo de cierta manera la gente me hacía bullying porque en realidad de mí han criticado muchísimo mi físico, cómo me veo, cómo me visto, cómo me expreso cómo hablo, todo y demasiado, y por mucho tiempo me afectó tanto hasta que el punto que entendí que no tenía por qué afectarme. Que trato de ser como muy abierta en la redes sociales como así: ‘Mira soy como tú”, se sinceró.

La colombiana quiere que sus fans la vean como una persona natural: “Mirame los gorditos, mirame los bracitos. No los tengo como antes lo tenía de pronto. Mirame la pancita, que no la tengo como quiera, de pronto. Normal”.

La reggetonera afirmó que a veces le da “pereza” conocer gente diferente, pese a que adora hacer esto, porque siente que en la actualidad se busca que todos piensen y sean iguales, por lo que piensa que ahora casi todos se ven iguales.