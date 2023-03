“Se parece a Lyn May”: Tunden en redes a influencer por vestirse como Selena Quintanilla

Yeri Mua, la famosa influencer de 20 años, tan conocida por la polémica vida que lleva y algunos comentarios desacertados que llega a compartir con sus seguidores, volvió a generar controversia luego de vestirse como Selena Quintanilla, desatando el descontento del público.

Esto habría sucedido en el marco del aniversario luctuoso de la ‘Reina del Tex-Mex’ el próximo 31 de marzo. Recordemos que Selena Quintanilla murió a causa a un disparo con un revólver ‘38 Special’, manejado por Yolanda Saldívar, siendo un hecho que mantiene el misterio debido a que la autora del crimen no ha dado más declaraciones respecto a las razones que la orillaron a cometer el delito.

Luego de ‘encender’ la red, la influencer compartió una fotografía de ella vestida con el icónico traje morado que Selena Quintanilla utilizó en su última presentación en el Astrodome cuando tenía 17 años, comentando que no era la primera vez que se ‘disfrazaba’ como la cantante.

Yeri Mua ¿tributo o burla a Selena Quintanilla?

Yeri Mua fue duramente criticada en redes sociales por compartir en las redes sociales una serie de videos donde luce el traje morado que se volvió en un ícono de la cantante Selena Quintanilla, mismo que utilizó en la última presentación en el Astrodome, antes de su lamentable deceso.

La influencer habría comentado que la razón por la que se disfrazó de este modo, era una forma de rendir tributo a la cantante, más que una burla, tanto que, a través de sus historias de Instagram, compartió un par de recuerdos de ella, vestida como la Reina del Tex-Mex, y compartiendo tips de maquillaje para completar su look.

A pesar de esto, los usuarios no le perdonaron que se vistiera de esta manera y lo peor recayó en la serie de fotografías que compartió con una descripción donde se leía “Selena después de que le dieron su revolcón en el departamento 512″.

Este comentario habría hecho enojar a los usuarios desatando una serie de comentarios donde la comparaban con Lyn May, ‘Doña Florinda’, o “Selena Alcantarilla” y algunos donde se leía “Como que la descripción no es la indicada”, “Pero Selena si era talentosa”, “Yo nunca he comentado, pero creo que es una falta de respeto hacia la memoria de Selena, que lástima que se exprese de esa manera”. “Qué falta de respeto hacia Selena”. “Te tendrías que lavar la boca y luego hablar de Selena querida”.

La reacción de Yeri Mua ante las críticas por su disfraz de Selena Quintanilla

Yeri Mua no tardó mucho en enviar un mensaje a sus ‘haters’ que no pararon de insultarla a través de sus comentarios, la influencer les envió un mensaje tajante con un video a través de su cuenta de TikTok, donde escribió “Si me vas a criticar porque no me parezco a Selena, asegúrate de que tú no parezcas Yolanda Saldívar tramposita”. Con el tema ‘Bidi Bidi Bom Bom’ de fondo.