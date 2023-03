“Pobre inocente”: Tunden a influencer por decir que ser mamá es “ir por los hijos al kinder y ya”

Yeri Mua es una influencer que ha tomado gran relevancia a lo largo de este 2023 pues su contenido de maquillaje y moda, así como el compartir su experiencia con las cirugías estéticas la ha vuelto un fenómemo viral en TikTok.

La veracruzana fue reina del Carnaval de Veracruz 2022 y aunque gran parte de su fama está en TikTok, se acerca a sus seguidores a través de videos en vivo en Facebook, donde habla frente a la cámara de su día mientras se maquilla o elige sus outfits. Fue así como recientemente sorprendió a todos al revelar que estaba embarazada.

Con un ceñido vestido verde, la influencer apareció en cámara mostrando su pancita

Yeri actualmente tiene 20 años y fue tendencia por haber terminado una relación tóxica con un sujeto que abusaba económicamente de ella. Sin embargo, ha sido relacionada con otros influencers por lo que los fans de inmediato pensaron que uno de ellos era el papá.

En medio de la conversación con sus seguidores, Yeri confesó que se trataba de una panza falsa pero que no descartaba el querer ser mamá.

Yeri todo esté tiempo estuvo embarazada y nunca nos lo dijo 😡

Que coraje @yerimua

Atención ésto es FAKE!!!! 🫴🏻✨ pic.twitter.com/2VoR2H12cG — Jonathan. Os (@ihjonatan) March 18, 2023

Posteriormente siguió subiendo videos cómicos con los temas “Chica embarazada” de Gloria Trevi y “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán.

Lo que en un principio emocionó a todos, terminó por causar indignación pues comenzó a decir que quería ser mamá para llevar una vida “tranquila”.

“En una de esas me aburro y me embarazo y soporten la neta. Es que a veces digo ay no ya me estresé quiero un hijo y tener una vida de mamá tranquila que va al kínder por sus hijos y se pelea con mamás y va a las juntas y así”, dice Yeri Mua en su video.

De inmediato, mujeres reaccionaron diciendo que “está fuera de la realidad”.

“Ya díganle como es la vida de mamá jajajaja no sabe lo que dice”. “La vida de mamá no es tranquila y relajada es lo más difícil de hecho tienes que estar 24 horas con tu bebé desde que nace hasta que tiene 15 años”. “Para alguien que tiene dinero para contratar niñeras personas para el haceo y que le ayuden si es una vida tranquila”. “Quiere ser mamá no por que lo desee de corazón, si no que se siente sola y vacía y sabe que su bb sería algo muy suyo y compañía”. “Disfruta tu juventud, tener un bebé no es ir de compras es una responsabilidad y no es tan fácil”. “No es fácil ser mamá hay demasiada responsabilidad”. “Vida de mamá tranquila ya que eres mamá no hay tranquilidad, q alguien le explique”, expresaron usuarias.

Un pasado difícil

Hace unos meses Yeri reveló que presuntamente fue obligada a abortar por su ex pareja Brian Villegas. La influencer contó que antes de formalizar su relación ella le había sido infiel por lo que no sabía quién era el padre de su bebé.

La joven justificó que su acción había sido por un momento de despecho ya que se enteró de que Villegas cortejaba a otras mujeres. Yeri tenía 18 años cuando se realizó un ultrasonido y le dijeron que apenas tenía un mes. Por último, Yei Mua señaló que tuvo que revelar su historia por amenazas de su ex pareja.