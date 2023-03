A los 68 años, actriz española se convirtió en mamá: su fallecido hijo pudo ser el donante

La actriz y empresaria española de 68 años, Ana Obregón está en la mira de todos tras dar la bienvenida a una bebé hija vía subrogación. Hasta ahora, hay grandes interrogantes alrededor de los motivos que la llevaron a querer ser madre a su edad, así como quiénes son los padres biológicos de la niña.

Los señalamientos han estado también sobre el hecho de que la subrogación no es legal en España ya que es “una práctica que es vista como una forma de violencia contra las mujeres”, así lo ha afirmado a los medios la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de izquierda radical Podemos.

Por esto, la actriz voló a Miami para llevar a cabo el proceso. La polémica estalló luego de que la revista ¡Hola! publicara una fotografía de la actriz saliendo de un hospital en dicha ciudad de Florida con la pequeña en brazos.

“Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana al salir con su bebé en brazos del hospital de Miami”, se lee en el encabezado.

Pero la portada no fue lo único que causó indignación sino una fotografía interna en la que se ve a Obregón cargando a la bebé, mientras es empujada por una enfermera en una silla de ruedas.

Ana Obregón no ha sido madre. Lo que ha hecho es marcharse a 10.000km de distancia porque en España, afortunadamente, traficar con seres humanos es ilegal. Y ha tenido la poca vergüenza de salir del hospital en silla de ruedas, como si hubiese parido ella. pic.twitter.com/z8KZVeN6Ex — PabloMM (@pablom_m) March 28, 2023

“Imaginense ver la madre real biológica en una foto. Probablemente destrozada mentalmente y físicamente”. “Me parece terrible que se pueda comprar un ser humano”. “Me parece egoísta hacer estas cosas con criaturas y aún más ridículo salir en silla de ruedas ,como si ella fuese la que está dolorida por el parto”. “Ok pero la silla de ruedas?? por qué actuar como si hubiese parido??”. “Es brutal, parece que hubiese parido tú… Y madre a los 70 (o casi…) ¿qué será de esa niña en 10 años?”, se lee en redes sociales.

Las opiniones han estado muy divididas pues mientras algunos la critican, otros defienden que el salir en silla de ruedas es parte del protocolo del centro sanitario y que incluso se puede leer el cartel “Mother Baby Chariot” (carrito para madre y bebé).

Obregón confirmó la información en su cuenta de Instagram.

“Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir”, escribió en la red social la actriz.

La gran tragedia de Ana Obregón

La actriz perdió a su hijo Aless de 27 años en mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer. “Se me apagó la vida” escribió Ana en sus redes sociales tras la noticia.

En 2022, dos años después, en su aniversario luctuoso, la actriz le envió un mensaje: “Me rompe tu ausencia, la rabia , la injusticia, la tristeza , la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar . El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre”.

Ese mismo año Obregón habría iniciado el proceso de subrogación en total discreción. Ahora, medios españoles han estado especulando que Álex Lequio podría ser el donante de esperma ya que se dice, antes de morir congeló muestras de su sémen.

En aquel entonces el joven tenía una pareja, Carolina Monje, por lo que podrían haber estado planeando convertirse en padres en un futuro. Es así como Obregón tendría el poder sobre las muestras de su hijo y si se utilizarían para la gestación de la bebé. Si esto se confirma, la actriz sería la abuela y no la madre de la niña.