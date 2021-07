Ser madre por vientre de alquiler no te resta valor, y estas celebridades son la prueba

Cuando quieres ser madre, no importa cómo lo hagas, sino el amor que le des a esos pequeños que llegan a este mundo y se convertirán en tu vida entera.

Así lo han demostrado algunas famosas que no pudieron concebir, ya sea porque no podían o no querían poner su salud y la del futuro bebé en riesgo.

Ellas recurrieron a la subrogación o vientre en alquiler, que es un tipo de embarazo en el que otra mujer lleva a su bebé en su vientre.

Este es un método muy utilizado en los últimos años, y estas celebridades recurrieron a él.

Unas lo hicieron para ser madres por primera vez, y otras para agrandar su familia.

Lo cierto es que es un método al que muchas mujeres recurren y esto no las hace menos madres ni les resta valor.

Al contrario, deja ver las ganas que tienen de ser madres, como estas famosas.

Famosas que recurrieron a la subrogación para ser madres

Kim Kardashian

Kim Kardashian recurrió al vientre en alquiler en sus últimos dos embarazos, pues los dos primeros fueron de alto riesgo y le recomendaban no tener más hijos.

Sin embargo, tanto ella como su esposo Kanye West, de quien se separó hace unos meses, querían agrandar la familia.

Así que recurrieron a la subrogación y tuvieron a sus hijos Chicago y Psalm.

Amber Heard

La actriz de Aquaman, Amber Heard, sorprendió a sus seguidores a principios de julio al publicar una foto con su hija Oonagh Paige, a quien tuvo por el método de vientre en alquiler.

Hace unos años la celebridad reveló que no podía tener hijos, por lo que decidió recurrir a este método para convertirse en madre.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker dio a luz a su primer hijo, James Wilkie junto a su esposo Mathew Broderick, y aunque por años intentaron tener más hijos para agrandar su familia, no lo lograron.

Por lo que la famosa actriz recurrió a un vientre en alquiler, para tener a sus gemelas Tabitha y Marion, quienes ya tienen 12 años.

Nicole Kidman

Nicole Kidman tiene cuatro hijos, Isabella y Connor a quienes adoptó cuando estaba casada con Tom Cruise, y dos niñas dentro de su matrimonio con Keith Urban.

Sin embargo, solo dio a luz a su hija Sunday, pues para tener a Faith, quien ya tiene 10 años, recurrió a la subrogación.

Más de este tema

Famosas que han mostrado la cara real de la maternidad, incluyendo sus cuerpos post parto

La reina Letizia, y otras famosas que prueban que las canas son la nueva tendencia del 2021

Famosas que han tenido bebés arcoíris y enseñan a no perder las esperanzas

Te recomendamos en video