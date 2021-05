5 famosas que nos inspiran con su batalla para convertirse en madres

Rebel Wilson ha sido una de las actrices más populares de los últimos meses debido a la increíble transformación que vivió durante el 2020.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Pitch Perfect ha mantenido a los fans actualizados sobre su camino en la pérdida de peso así como sobre sus logros y angustias. Recientemente Rebel sorprendió con una triste noticia con respecto a su batalla con la fertilidad.

“Recibí una mala noticia hoy y no tenía a nadie con quien compartirla … pero supongo que debo decírselo a alguien. Para todas las mujeres que luchan por la fertilidad, las siento. El universo funciona de formas misteriosas y, a veces, todo no tiene sentido … pero espero que haya luz a punto de brillar a través de todas las nubes oscuras”, se lee en una fotografía.

Instagram

En noviembre de 2020, Wilson reveló que en el pasado le habían diagnosticado síndrome de ovario poliquístico, un trastorno hormonal que puede causar aumento de peso y problemas de fertilidad en las mujeres. Esto fue lo que la llevó a buscar un estilo de vida más saludable.

Lo que llamó su “año de salud” incluyó el plan de congelar sus óvulos y así poder convertirse en madre. Sin embargo, parece que está siendo una batalla difícil para Wilson. Sus palabras se convirtieron en un mensaje poderoso para muchas mujeres, incluyendo famosas que también han luchado o están luchando con el tema de su fertilidad y ser madres.

Kim Kardashian: gestación subrogada

Instagram

La socialité sorprendió al mundo con la decisión de tener dos hijos por medio de la gestación subrogada. Kim ya había tenido dos embarazos riesgosos con sus hijos North y Saint; sin embargo, su deseo de formar una familia grande la llevó a tomar la decisión de alquilar un vientre.

Kim no puede cargar más hijos debido a la placenta accreta que padece. De embarazarse, no sólo pondría en riesgo la vida del bebé sino la suya. Gracias a la subrogación pudo darle la bienvenida a Chicago y Psalm.

Chrissy Teigen: congelación de óvulos y pérdidas.

Instagram

En 2015, Chrissy Teigen habló de los problemas que estaba teniendo para consebir junto a su esposo, el cantante John Legend y cómo los tratamientos habían sido frustrantes. Teigen congeló sus óvulos y pudo quedar embarazada de su hija, Luna, así como de su hijo, Miles. En 2020 la modelo consiguió un tercer embarazo pero presentó un aborto espontáneo lo cual significó una dura batalla que sigue librando.

Nicole Kidman: un largo camino para concebir.

“Cualquiera que haya querido otro hijo o querer un hijo conoce la decepción, el dolor y la pérdida por la que atraviesas al intentar y luchar con la fertilidad”, dijo la actriz en el programa 60 Minutes de Australia en 2011. “La fertilidad es un gran problema. gran cosa, y no es algo de lo que haya escapado de hablar”.

La estrella de Big Little Lies tuvo problemas para concebir con su exmarido Tom Cruise por lo que después de dos abortos, decidieron adoptar dos niños, Isabella y Connor. Fue hasta que se casó con Kieth Urban en 2006, que pudo concebir y dar a luz a una hija, Sunday Rose, dos años después. Utilizaron una madre sustituta gestacional para tener su segunda hija, Faith.

Sharon Stone: enfermedad autoinmune no le permitió embarazarse.

Sharon, quien es conocida por The Quick and the Dead y Ratched, comentó en la foto de Rebel Wilson: “He estado ahí repetidamente, hay buenas noticias, tengo tres hermosos hijos”.

La actriz de 63 años adoptó a sus tres hijos: Quinn, Roan y Laird, porque una enfermedad autoinmune le dificultaba llevar un embarazo a término. Había sufrido varios abortos espontáneos durante su matrimonio con su ex marido Phil Bronstein, antes de decidirse finalmente por la adopción.

Más de este tema

Congelación de óvulos: una alternativa para retrasar la maternidad

Ser mamá a los 40: conoce las implicaciones de la maternidad tardía

El lado oscuro de la maternidad que nadie te cuenta

Te recomendamos en video