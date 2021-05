Así puedes dejar de sentirte tan ansiosa por el exceso de malas noticias en el mundo

Un vagón del Metro CDMX de la Línea 12 cayó al vacío luego de desplomarse la estructura sobre la que pasaba. Los gritos de desesperación de quienes buscaban a sus familiares que viajaban en él y las ambulancias que trasladaban a los heridos retumbaron en todo el país. La negligencia que existe detrás de estos incidentes no son algo nuevo pero el hartazgo y la rabia han llevado a exigir con más fuerza respuestas por parte de las autoridades.

En Colombia, una serie protestas contra la nueva reforma tributaria del presidente Iván Duque así como por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, estallaron a nivel nacional. Como respuesta a los manifestantes, el gobierno decretó un toque de queda y ordenó a las fuerzas militares salir a las calles para dispersarlos dejando decenas de muertos y cientos de heridos. Hoy madres lloran a sus hijos y la indignación se ha extendido en todo el mundo.

Por si fuera poco, la situación frente a la pandemia sigue siendo crítica en muchas regiones del mundo, entre la falta de vacunas y la aparición de nuevas cepas. La India es uno de los países que está viviendo un rebrote que ha imposibilitado la atención médica para todos.

#ParoNacional4M🔥| Panorama en estos momentos desde el parque San Pío en Bucaramanga. Plantón en rechazo a las actuaciones violentas del ESMAD y Ejército contra movilización social en Colombia pic.twitter.com/kaiLjjjAwn — Colombia Informa (@Col_Informa) May 4, 2021

Las malas noticias parecen no dar tregua y es completamente normal sentirte sobrepasada.

Apenas van cuatro meses del 2021 y los medios y redes sociales nos han bombardeado de malas noticias todos los días. Una parte de ti quiere seguir informada y la otra, silenciar todo para evitar leer discusiones violentas y ver imágenes desalentadoras.

Cuanto más tratamos de mantenernos al día con lo que está sucediendo en nuestro entorno, más abrumadas terminamos. Y es que en medio de notas banales de famosos o shows de televisión, están aquellas que muestran una realidad más cercana a la nuestra.

El cerebro humano está configurado para prestar atención a la información que nos asusta o inquieta, un concepto conocido como “sesgo de negatividad”, según la psicología. Esto es lo que provoca que validemos más las noticias de impacto negativo y que por ende, terminen afectando nuestra percepción y emociones con mayor fuerza.

Hay tantas situaciones tristes y traumáticas que pasan en el mundo y que nos preocupan profundamente pero ¿cómo evitar sentirnos tan ansiosas sin aislarnos por completo?

Elige cómo consumes noticias

No es necesario que elimines todos los medios de comunicación sino de tomar las decisiones correctas sobre lo que sigues. Elige tus fuentes de información y los horarios en los que las consumes. Equilibra las malas noticias con historias inspiradoras de modo que tengas dos caras de la moneda sin ignorar lo que pasa

Está bien evitar algunas conversaciones

Las noticias, particularmente las grandes inevitablemente se vuelven parte de la conversación en tus redes sociales, chats o reuniones sin embargo, no debes sentirte culpable si no quieres formar parte de ellas. Es válido elegir no involucrarte a participar en ello si no lo deseas. Quizá puedas informarte pero si algún tema te resulta estresante puedes optar por no opinar o publicar algo al respecto.

Enfócate en lo que puedes resolver.

Las malas noticias nos hacen sentir que todo está fuera de control y que no hay nada que podamos hacer para mejorar. Esto es lo que provoca ansiedad y malestar pero una forma de lidiar con esto es enfocarte en los problemas que puedes ayudar a resolver.

Por más pequeño que sea, siempre hay algo que se puede hacer para contribuir a cambios positivos. Quizá puedes ayudar difundiendo información, ilustraciones de apoyo o incluso números de emergencia. Sólo asegúrate de que lo que compartas sea de una fuente confiable.

