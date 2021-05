Mujer se reencuentra con su hijo en medio de la tragedia del Metro de la CDMX

Un vagón del Metro CDMX de la Línea 12 cayó al vacío entre la estación Olivos y Tezonco luego de desplomarse la estructura sobre la que pasaba. El incidente ocurrido alrededor de las 10 de la noche, dejó al menos 23 personas muertas y 70 heridas entre las que se encuentran menores de edad.

De inmediato acudieron los cuerpos de bomberos, Protección Civil, personal de seguridad pública y miembros del Ejército para atender la emergencia. Según informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la tragedia ocurrió luego de que una trabe (viga) del paso elevado se venció. Al romperse la vía elevada, dos vagones que pasaban en ese momento, se desplomaron y quedaron en forma de v, cayendo ente el paso vehicular.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, en los últimos años habitantes de la zona habían denunciado el deterioro de algunas de las estructuras del metro en este punto de la ciudad.

Entre la incertidumbre, Perla Bedoya se reencontró con su hijo Alejandro, quien viajaba en uno de los vagones desplomados al momento del desastre. El joven de 21 años se dirigía a la estación de Tláhuac porque trabaja para una empresa que le brinda al metro el servicio de sanitización de unidades.

La señora Bedoya recibió una llamada en la que le informaron sobre lo ocurrido pero según dijo para Noticieros Televisa, pensó que su hijo se había caído a las vías hasta que vio que eran los vagones.

Alejandro relató que venía en el celular cuando de pronto el tren frenó y sintió que lo jalaban.

“De ahí no recuerdo nada más que me quise agarrar del tubo. Reboté entre los tubos, la gente me empezó a caer y yo le caí a gente. En el momento en que salgo del shock…Fui el primero en salir, me aventé por la puerta que estaba medio abierta”