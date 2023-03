Shakira es captada en una fiesta con otro hombre: ¿está lista para enamorarse de nuevo?

Shakira continúa siendo tema de conversación por el pleito con Piqué. Desde la revelación del romance del ex futbolista con Clara Chía, la “tercera en discordia”, hasta las peleas de Shakira con la ex suegra y el lanzamiento de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y TQG, los fanáticos no han despegado la vista de una de las rupturas más mediáticas de la farándula.

Hace unas semanas, la colombiana tuvo una triunfal aparición en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon en la que no sólo demostró una vez más lo existoso que ha sido el tema con Bizarrap sino que está en su mejor momento en todos los aspectos.

Ataviada con un diminuto vestido negro con brillos, tirantes, encaje y un escote de corazón que complementó con botas largas negras de cuero con plataforma, Shakira habló con el famoso presentador de televisión lo que significa esta nueva etapa en su vida.

Tal parece que Shakira ya está celebrando este hecho y de paso ha dejado claro que su ex ya es cosa del pasado.

¿Shakira está lista para enamorarse de nuevo?

Recientemente Shakira fue captada muy sonriente llegando a una fiesta enfundada en un diminuto vestigo beis con el que enmarcó su estilizada figura. La cantante se dejó ver con un maquillaje muy natural y su melena suelta reafirmando su “eterna juventud” a los 46 años.

Eso sí, lo que llamó la atención fue que estaba acompañada de un misterioso hombre. Aunque algunos se fueron directamente a felicitarla por abrirse de nuevo al amor, los verdaderos fans de inmediato captaron que se trataba de su hermano Tonino Mebarak, quien además ha sido su mánager y principal confidente.

“Dios te bendijo con ese hermano. Se nota que te adora. Tienes mucho amor de tu familia y eso vale oro”. “Su hermano guapo siempre al pendiente” “Su hermano muy bien cuidando a su reina y princesa”. “Qué bien que se divierta, que disfrute su soltería”. “Merece relajarse y no estar encerrada llorando por quien no vale la pena”, expresaron algunos.

Cabe destacar que Tonino es el único hermano con vida pública de Shakira debido al trabajo que ha desempeñado a su lado. Además ha trascendido que fue él quien comenzó a sospechar de la doble vida de Gerard Piqué, adviriténdole a su hermana por supuesto.

La colombiana está cada vez más cerca de salir de España

Shakira se mudaría definitivamente en Miami a comienzos de abril, según se mencionó en el podcast Mamarazzis (mismo en donde se habló primero de la ruptura con Piqué). Las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez, revelaron que tuvieron acceso a una actualización sobre la mudanza de la cantante asegurando que aprovechará las vacaciones escolares.

“A partir de fuentes del entorno cercano de la artista colombiana, la cantante planea trasladarse a la ciudad estadounidense el próximo primero de abril para aprovechar las vacaciones escolares que tienen durante esos días los alumnos americanos, denominadas springbreak”, revelaron.