“El guerrero es él”: Lety Calderón comparte su viaje como mamá de un niño con Síndrome de Down

Leticia Calderón ha sido una de las famosas más queridas del espectáculo por su talento histriónico y carisma pero también por su entrega como madre. Y es que las cosas nunca han sido fáciles para ella pues tuvo que enfrentar el diagnóstico de Síndrome de Down de su hijo Luciano en una época en la que poco se hablaba del tema.

Hace unos días, la actriz le dedicó un amoroso mensaje con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

Luciano, quien ahora tiene 19 años, ha sido la mayor bendición de Lety sin embargo, ella misma confesó que en un principio sintió mucho miedo por lo que implicaría criar a un niño con Síndrome de Down.

“Yo en ese momento sí tenía un poco de miedo de la reacción de Juan”, contó a Mónica Garza en entrevista hace unos años.

La actriz siempre ha sido muy abierta respecto a su maternidad, con lo que no sólo ha concientizado al respecto sino que ha inspirado y acompañado a otras mamás que enfrentan lo mismo.

Calderón confesó en algún momento a Aurora Valle que la llegada de Luciano fue una bendición pues llegó a pensar que nunca sería madre. Eso sí, el nacimiento no fue nada fácil pues según contó, tenía ritmo cardíaco bajo, además de problemas para adaptarse por lo que los doctores le dijeron que tenían sospechas de que se tratara de Síndrome de Down.

“¿Qué es eso del Síndrome de Down?”, se preguntó entonces la actriz, quien no tenía conocimiento del tema, además de que no conocía a nadie que hubiese vivido algo similar.

“En ese momento sentí culpa, porque dije, Juan ya tiene dos hijos hermosísimos, preciosos, sanos, yo soy la culpable, pero ¿por qué?, si nunca me he drogado, fumo poquito, no tomo, qué hice yo mal en la vida para ver perjudicado el producto”, confesó lo que se cuestionó en aquel entonces.