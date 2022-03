Lety Calderon da lecciones de vida junto a su hijo y exige respeto: “No queremos tu lastima”

Leticia Calderón se ha encargado de defender y velar por los derechos de quienes viven con Síndrome de Down, como es el caso de su hijo Luciano Collado.

La actriz es una vocera de amor y esperanza para la sociedad que discrimina a estas personas por la falta de conocimiento.

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, el pasado 21 de marzo, compartió una serie de fotografías a lado de su primogénito donde no solo se les puede ver muy felices posando ante su cámara de celular.

Lety Calderon alza su voz como madre y exige respeto

Calderon dio lecciones de madre al exigir respeto mientras contaba todo lo hermoso que ha sido ser madre de Luciano y asegurar que el mundo sería mejor si cada familia contará con un integrante con SdD.

“No queremos tu lastima, queremos tu respeto. Día Internacional del Síndrome de Down. Si cada familia tuviera una persona con SdD este mundo sería maravilloso”, escribió. — Leticia Calderón

Su publicación se llenó de amor y muestras de apoyo superando los 40 mil likes y tildaron a la artista como una madre ejemplar por defender y cuidar a su hijo como una leona.

“Dios lo bendiga amo a las personas con Síndrome de Down, hay que vivir con ellos para saber cómo son, seres súper especiales, amorosos, cariñosos, puros de corazón”, “Eres tan sabia como hermosa de alma”, “Usted fue bendecida con Luciano es un niño muy lindo y un corazón un fuerte abrazo para los dos,ojalá la gente pudiera entender que el síndrome de down no es un enfermedad es una bendición”, comentaron

Durante una entrevista de Leticia para el programa ‘Hoy’ habló sobre como prepara a su retoño para la independencia.