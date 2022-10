Las veces que Lety Calderón enseñó que una madre ayuda a volar y no cortar las alas

Lety Calderón es una de las famosas más queridas del espectáculo por su talento histriónico y carisma. Ella se convirtió en una de las protagonistas más bellas de telenovelas y también en una villana por excelencia.

A pesar de todo el éxito que pudo tener, las cosas no fueron fáciles para ella pues ha tenido que enfrentar diversos problemas personales que se convirtieron en grandes polémicas.

La actriz estuvo casada con el abogado Juan Collado de 2002 a 2007. Juntos tuvieron dos hijos: Carlo y Luciano, quien nació con Síndrome de Down.

Lety llegó a confesar que se sintió insegura con respecto a su relación en cuanto supo que su hijo Luciano tenía Síndrome de Down ya que no sabía cómo lo tomaría. “Yo en ese momento sí tenía un poco de miedo de la reacción de Juan”, contó a Mónica Garza en entrevista.

La separación llegó con rumores de infidelidad por parte del abogado pero a pesar de las dificultades, para Calderón sus hijos siempre fueron su mayor prioridad.

A través de redes sociales, hemos sido testigos del crecimiento de ambos pero especialmente del gran trabajo que ha hecho la actriz para demostrar que su hijo Luciano no tiene limitación alguna.

Una madre ayuda a volar y no cortar las alas

La crianza de los hijos no es tarea fácil, especialmente cuando debes hacerlo sola. Leticia Calderón aprendió a mantenerse fuerte por el bien de sus hijos y ha demostrado que pese a las situaciones adversas, nunca les cortará las alas sino que los ayudará a volar.

“Está aprendiendo a ser independiente, todavía le falta por supuesto, el día de mañana yo creo que sí le vamos a dar la oportunidad (…) El departamento ya está pagado gracias a Dios, ya nada más falta escriturarlo y esperar a ver cuándo puede ir a vivir solo. Mis dos hijos se aventaron del paracaídas y (Luciano) empieza a mandarle besos a Marjorie desde el aire, creo que me voy a poner celosa”, mencionó en una entrevista para Hoy.

La independencia de Luciano

Es común que los padres de bebés con síndrome de Down experimenten conmoción, tristeza y miedo por las incógnitas de criar a un niño que tiene discapacidades. Si bien es un hecho que esta condición conlleva a la posibilidad de tener a problemas de salud o frente a la sociedad, no significa que no puedan llegar a ser independientes.

Desde pequeño, Leticia le ha enseñado a Luciano a valerse por sí mismo y conforme fue creciendo aprendió a ayudar con las labores de la casa como cualquier otro chico. La actriz le enseñó a lavar su ropa, a cocinar y hasta a rasurarse.

Un departamento para que viva solo

La protagonista de “Esmeralda” compartió que una de sus hazañas más grandes para asegurar el bienestar de sus hijos, ha sido la oportunidad de vivir solos.

Recientemente Luciano presumió el departamento que le dejó su mamá para independizarse. Este cuenta con recámaras amplias, así como una cocina integral con acabados de madera y un desayunador, un comedor espacioso y todas las comodidades para tener una buena vida.