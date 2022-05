El lujoso departamento que Lety Calderón le compró a su hijo Luciano para estar protegido y ser independiente

Lety Calderón es una de las famosas más queridas del espectáculo por su talento histriónico y carisma. Ella se convirtió en una de las protagonistas más bellas de telenovelas y también en una villana por excelencia.

A pesar de todo el éxito que pudo tener, las cosas no han sido fáciles para la actriz pues ha tenido que enfrentar diversos problemas personales que se convirtieron en grandes polémicas.

La actriz tuvo dos hijos con el abogado Juan Collado: Luciano y Carlo. Lety aseguró que se sintió insegura con respecto a su relación en cuanto supo que su hijo Luciano tenía Síndrome de Down ya que no sabía cómo lo tomaría Juan. “Yo en ese momento sí tenía un poco de miedo de la reacción de Juan”, contó Leticia Calderón a Mónica Garza en entrevista.

Lety Calderón

Tras rumores de infidelidad, en 2007 se confirmó la separación de Leticia Calderón y Juan Collado, siendo el bienestar de Luciano y Carlo lo más importante para ella. A pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar, la actriz siempre se ha mantenido firme y ha sacado a sus hijos adelante sola.

A través de redes sociales, los fans somos testigos de su día a día, siendo la complicidad que tiene con Luciano una gran lección de vida para todos.

Es común que Lety comparta los videos más tiernos y divertidos junto a de Luciano en los que recalca los logros que tiene. La actriz se ha encargado de crear conciencia y demostrar que el Síndrome de Down no es ningún impedimento para alcanzar grandes cosas.

Lety Calderón

La protagonista de “Esmeralda” compartió una de sus hazañas para asegurar el bienestar de sus hijos, siendo Luciano su mayor preocupación.

Lety reveló que está dejando todo en regla para el momento en que ella ya no pueda estar con ellos y aunque sería su hijo Carlo quien vea por Luciano y administre sus bienes materiales, todo está planeado para que pueda ser lo más independiente posible.

Durante una entrevista con Sale el Sol, la actriz habló de un departamento que sacó a crédito y que ya terminó de pagar.

Lety Calderón

“Lo saqué con un préstamo, y lo estuve pagando toda la pandemia hasta que me dieron la oportunidad de liquidarlo, y nada más estoy viendo lo de las escrituras, y esto que por lo mismo de la pandemia no he podido avanzar, pero ya está liquidado, ahí está, ya está amueblado”, aseguró.

El departamento cuenta con recámaras amplias, así como una cocina integral con acabados de madera y un desayunador, un comedor espacioso y todas las comodidades para tener una buena vida.

La actiz se ha dedicado a enseñarle a su hijo a ser un adulto funcional

Lejos de lo que cualquiera podría pensar del Síndrome de Down, Lety ha demostrado que Luciano tiene todas las herramientas para ser lo más independiente posible.

Ella le ha enseñado desde las tareas más básicas como lavar y doblar su ropa, hasta aquellas como rasurarse y cocinar.

Luciano además disfruta hacer ejercicio y cantar y como todo adolescente, tiene sus momentos de rebeldía. Hace poco dio a conocer que está enamorado de Marjorie de Sousa y gracias a la cercanía que tiene Lety con ella a través de los foros, pudo conocerla en persona.

En una ocasión, durante una entrevista de Leticia para el programa ‘Hoy’ habló sobre como prepara a su retoño para la independencia.

“Está aprendiendo a ser independiente, todavía le falta por supuesto, el día de mañana yo creo que sí le vamos a dar la oportunidad (…) El departamento ya está pagado gracias a Dios, ya nada más falta escriturarlo y esperar a ver cuándo puede ir a vivir solo. Mis dos hijos se aventaron del paracaídas y (Luciano) empieza a mandarle besos a Marjorie desde el aire, creo que me voy a poner celosa”, mencionó.