Hijo de Lety Calderón vivirá solo y presume su apartamento: prueba que no existen las limitaciones

Luciano, el hijo mayor de Lety Calderón, con síndrome de Down ha demostrado que es un guerrero que está dispuesto a luchar para cumplir con cada uno de sus sueños.

El joven está estudiando en la Universidad y ya se independizó y vivirá solo en un lujoso apartamento que su madre, la famosa actriz le compró.

Esto es algo que a la mexicana le preocupa como toda madre, especialmente con su hijo Luciano, quien tiene Síndrome de Down, y a quien ha estado muy unida desde que nació.

Lety Calderón siempre lo ha protegido y cuidado, y ahora es el primer hijo que ve irse de casa, y no es fácil para ella, pero como buena madre lo apoya e impulsa a cumplir sus sueños y lograr sus metas.

Así es el lujoso apartamento en el que vivirá el hijo de Lety Calderón

Aunque aún no se ha mudado, y le faltan unos meses, Luciano, de 18 años mostró su nuevo y lujoso departamento, que su madre, Lety Calderón, le compró en febrero y que lo tiene muy ilusionado.

“Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma”, dijo Luciano durante entrevista al programa Al rojo vivo de Telemundo.

La famosa confía en la capacidad de su hijo de vivir solo. “Todavía no ha llegado ese día, pero lo estamos preparando para eso evidentemente, por eso compré este departamento, si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado. Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo”, dijo la actriz.

El apartamento cuenta con una amplia habitación, con televisor, clóset y cocina integran con acabados de madera con desayunador.

Además, cuenta con una enorme sala, con elegante sofá, ventana grande, y enorme televisor, perfecto para un joven de su edad.

Sin duda tiene todas las comodidades para vivir, pero una de las grandes preocupaciones de la actriz es que se queme o corte mientras cocina.

“Lo único que me daría más miedo sería como la estufa o que se vaya a cortar. De todas maneras, ya tomó un curso de primeros auxilios, él ya sabe qué hacer si se quema, ya sabe qué hacer si se corta”, dijo, dejando claro que está muy preparado para vivir solo.

Lety quiere enviar un gran mensaje y demostrar que las personas con discapacidades son muy capaces de lograr lo que quieran.