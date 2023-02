Lety Calderón celebra los 19 años de su hijo Luciano: así lo ha impulsado a ser independiente

Lety Calderón celebró las 19 primaveras de su hijo Luciano desde muy temprano cantandole Las mañanitas y llenándolo de regalos. En un video que compartió en sus redes sociales, la actriz dejó ver la emoción de Luciano, quien además de agradecer su sorpresa, se unió a los cantos de su madre y hermano.

“19 años de inmenso amor y alegria!!!!!!!!”, escribió Lety en la descripción de su publicación.

La actriz ha sido una de las famosas más queridas del espectáculo por su talento histriónico y carisma pero también por su entrega como madre. Y es que las cosas nunca han sido fáciles para ella, entre una polémica separación del padre de sus hijos y la condición de Luciano que ha significado un gran reto.

La actriz estuvo casada con el abogado Juan Collado, con quien tuvo a sus hijos Luciano y Carlo. El primero nació con Síndrome de Down, razón por la que Lety llegó a confesar sentirse insegura respecto a su relación con Collado. “Yo en ese momento sí tenía un poco de miedo de la reacción de Juan”, contó a Mónica Garza en entrevista.

La relación terminó en medio de rumores de infidelidades pero eso no fue razón para que la actriz se desmoronara, pues su prioridad era sacar a sus hijos adelante, sobretodo a Luciano.

Lety Calderón siempre ha impulsado a su hijo a ser independiente

La crianza de los hijos no es tarea fácil, especialmente cuando debes hacerlo sola. Para Calderón, la condición de Luciano nunca ha sido razón para limitarlo, al contrario, ella siempre se ha esforzado porque sea un adulto independiente y funcional.

Es común que quienes tienen hijos con síndrome de Down experimenten incertidumbre, tristeza y miedo por lo que implica criar a un niño con un trastorno genético como este. Si bien es un hecho que esta condición conlleva a la posibilidad de tener a problemas de salud o frente a la sociedad, no significa que no puedan llegar a valerse por sí mismos.

La protagonista de Esmeralda ha sido una inspiración para muchas mujeres ya que ha compartido los avances de su hijo.

Para Lety ha sido prioridad que Luciano aprenda desde las tareas más básicas del hogar, hasta los cuidados personales y el poder vivir solo en su propio departamento.

Sobre el hecho de que Luciano viva solo, Lety explicó en una entrevista que era una de sus mayores preocupaciones pero que sabía que era necesario darle la misma oportunidad que tienen otros jóvenes de su edad.

“Está aprendiendo a ser independiente, todavía le falta por supuesto, el día de mañana yo creo que sí le vamos a dar la oportunidad (…) El departamento ya está pagado gracias a Dios, ya nada más falta escriturarlo y esperar a ver cuándo puede ir a vivir solo. Mis dos hijos se aventaron del paracaídas y (Luciano) empieza a mandarle besos a Marjorie desde el aire, creo que me voy a poner celosa”, mencionó en una entrevista para Hoy.

Lety Calderón Imagen

“Lo saqué con un préstamo, y lo estuve pagando toda la pandemia hasta que me dieron la oportunidad de liquidarlo, y nada más estoy viendo lo de las escrituras, y esto que por lo mismo de la pandemia no he podido avanzar, pero ya está liquidado, ahí está, ya está amueblado”, aseguró.

El departamento cuenta con recámaras amplias, así como una cocina integral con acabados de madera y un desayunador, un comedor espacioso y todas las comodidades para tener una buena vida.

Conforme Luciano ha ido creciendo, ha aprendido nuevas cosas como rasurarse solo o lavar su propia ropa.