Angelique Boyer desborda las redes con unas fotos al natural: ¿Más bella con chino o liso?

La protagonización de Angelique Boyer en la telenovela “El Amor Invencible” está causando furor en México, pues su rating en el Canal de Las Estrellas crece cada día más.

La actuación de Boyer como Leona Bravo le imprimió a la telenovela esa fuerza que conquista a los espectadores. “El Amor Invencible” es producida por Juan Osorio y se basa en la historia original del drama de origen portugués “Mar salado: la esperanza nunca muere” que se estrenó a nivel mundial en el 2014.

Leona Bravo, una mujer que busca vengar su pasado, luego de que en la adolescencia su primer amor se burlara de ella, un joven mayor y de clase acomodada. Así, emprende la búsqueda de sus hijos a quienes creía muertos por las mentiras y engaños que le hizo creer su enamorado, reseña Las Estrellas.

Los chinos de Angelique causan furor en las redes

Pero en esta telenovela destaca la belleza y encanto de Angelique Boyer, quien recientemente dejó a sus seguidores boquiabiertos al publicar unas fotos en su cuenta de Instagram desde las playas de Mazatlán, donde se grabó parte del melodrama.

Con una serie de fotos en el mar azul de Mazatlán, la artista cambia su look de cabello liso por unos marcados chinos que causan furor en las redes sociales.

En el post, Angelique Boyer escribió un mensaje manifestando la felicidad que siente al participar en esta producción que según Nielsen IBOPE México, el jueves 16 de marzo, Las Estrellas lideró los números con El Amor Invencible que fue vista por 3,4 millones de personas superando a la competencia.

“#TBT Viaje a Mazatlán con @elamorinvencible Fotos & videos que no subí, buenos recuerdos, gran equipo creando a flor de piel, la emoción y adrenalina no nos dejaba dormir. Recordar esa sensación me motiva. Recta final y se siente”, escribió en su cuenta @angeliqueboyer.

Sus fans amando su look

Sus fans se desbordaron en halagos y destacaron lo hermosa que se ve la actriz con sus chinos. “¡Amó los chinos!”, “Eres taaan espectacular”, “¡Brillas como siempre!”, “Tu pelo en las primeras fotos, mi reina hermosa”, “Mi amooor, eres una diosa”.

También su pareja, el actor Sebastián Rulli, se desbordó en amor con sus comentarios: “Wowww mi amooor! Eres tan hermosa por dentro y por fuera!!!!”.

María León, África Zavala, Marlene Favela, Isabella Tena, entre otras actrices también destacaron lo hermosa que se ve Angelique con sus rulos.