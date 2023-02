De Teresa la malvada a Leona la sufrida: Angelique Boyer saca las garras por “El amor invencible”

Angelique Boyer es de las actrices que los papeles de malvada le van muy bien. Su interpretación como “Teresa”, una de las telenovelas mexicanas más exitosa de los últimos años, fue impecable. Representó una mujer con avaricia desmedida y la maldad en todos sus sentidos.

Pero llega este nuevo reto para la francesa, nacionalizada mexicana, con el papel de Leona Bravo en la telenovela que ya estrenó Televisa, “El Amor Invencible”, un remake del exitoso melodrama portugués “Mar salado: la esperanza nunca muere”.

Leona es una mujer que sufre mucho por la perdida de su familia y a quien le hicieron creer que sus mellizos murieron y después se entera que están vivos. Allí saca todas las garras para recuperarlos y hacer justicia.

Si me atacan en mi vida personal, saco las garras

En una entrevista que le hizo TV y Novelas a Boyer, a propósito del estreno de la telenovela el pasado 20 de febrero, asegura que en su vida personal “no tiene nada de sufrida”, por el contrario, saca las garras cuando la atacan.

“Cuando hay algo que no me gusta o estoy frente a injusticias, me defiendo; trato de ser profesional, pero exijo lo mismo”, dijo.

“El amor invencible” se trata del octavo protagónico de Boyer de la mano del productor Juan Osorio y la actriz está entusiasmada con esta nueva producción.

“Yo creo que los estrenos los disfrutó cada vez más, como que los nervios van canalizándose de otra manera y me permite disfrutar, con más tranquilidad; de repente esa adrenalina es demasiada energía”, destacó a Tv y Novelas.

Una mujer completamente nueva en pantalla

Explicó que cuando Osorio le hizo la propuesta inmediatamente aceptó, pues considera que es algo completamente nuevo y donde se verá una Angelique Boyer diferente.

“Los escritores hicieron una mujer como las que queremos ver en pantalla con mucha garra, con presencia, con seguridad, con esperanza, siendo mamá que es el amor más grande”.

Angelique Boyer también habló sobre el tiempo que estará en la pantalla chica y en los escenarios y dejó claro que no se retiraría en estos momentos.

“No lo sé, la verdad es algo muy personal y difícil de decidir, creo que estamos en tiempos diferentes, ahora todo es superrápido y también tenemos más opciones, antes no lo había”.

De Francia para México

Monique Paulette Boyer Rousseau, mejor conocida como Angelique Boyer, nació en la comuna de Saint-Claude, en el departamento de Jura, en Francia, pero desde los tres años de edad se mudó a México con su familia.

Desde muy pequeña está en las pantallas, pues a los 5 debutó en el mundo del modelaje, pero su formación profesional en el mundo del espectáculo comenzó formalmente a los ocho años de edad al ingresar al Centro de Educación Artística Infantil (CEA) de Televisa.

Al graduarse, formó parte de una banda musical llamada “Rabanitos Verdes”, pero la franco mexicana descubrió que su verdadera pasión no era la música, sino la actuación.

Su primera aparición en una telenovela fue en “Corazones al límite”, donde interpretó el personaje de Anett, reseñó la revista Hola.

Después apareció como Victoria, “Vico”, Paz, en el melodrama “Rebelde”, lo que comenzó a posicionarla como una de las jóvenes promesas de la actuación y la hizo acreedora a papeles en telenovelas como “Muchachitas como tú”, “Alma de Hierro” y “Corazón Salvaje”.

El protagónico que la catapultó como una actriz de renombre fue la telenovela “Teresa”, quien le dio el éxito internacional.

Luego estelarizó “Abismo de Pasión” junto a David Zepeda y llega el papel protagónico de la telenovela “Lo que la vida me robó”, melodrama donde compartió con quien es su actual pareja, Sebastián Rulli, y con quien logra imponer nuevos récords de audiencia en la TV mexicana.