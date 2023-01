Angelique Boyer es una “Leona” defendiendo a Sebastián Rulli: “lo amo sin tener que decirlo”

La actriz Angelique Boyer ya se encuentra en los preparativos de la nueva telenovela que protagonizará, “El amor invencible”, producida por Juan Osorio, donde interpretará el papel de “Leona”, una mujer que enfrenta difíciles situaciones para recuperar a sus hijos y para luchar por el amor.

En una entrevista que le hizo el diario El Universal, Boyer habló del personaje Leona de quien asegura enseña a “no perder la fe, la esperanza”.

“El destino a veces nos juega situaciones que no sabemos por qué, pero las cartas de Dios son perfectas y él sabe por qué nos pone esas pruebas y ella, a pesar de todas las que va viviendo, su destino se ubica dónde debe, entonces creo que la esperanza y la fe es lo que hace que los sueños se cumplan”, explicó la actriz.

Asegura que es muy diferente a Leona, pero hay algo que la identifica con ella y es la perseverancia.

Su amor invencible es Sebastián Rulli

Dice que el amor invencible existe hacia ella misma y la familia, en ella incluye a su pareja Sebastián Rulli, con quien ya cumple 8 años juntos.

“Él es mi gran amor, no es difícil avivar el romance, Sebastián me motiva mucho, él es muy hermoso y nuestro amor sigue creciendo, gracias a Dios. Nosotros somos cursis todos los días, no necesitamos de una fecha en especial”, confiesa.

Es de las personas que no necesita decir a cada rato “te amo” a una persona para que esa persona sepa lo mucho que la quiere y pasa con su pareja, con la familia y con los amigos.

“Siempre hay una linda forma de decir: ‘te amo’ sin tener que decirlo textual, yo a mis amigos los amo y ellos lo saben. A lo largo de los años es como uno va forjando una verdadera relación, la amistad eso me ha demostrado: que, en las buenas, en las malas y en las peores te das cuenta de quiénes son”.

Nadar 8 horas para el personaje fue difícil

Del melodrama que se estrenará el próximo 20 de febrero por el canal de Las Estrellas, asegura que una de las cosas más difíciles que le ha tocado hacer es estar hasta ocho horas nadando dentro de una piscina porque el personaje lo requiere.

“Nos hicimos pasitas (…) Es absurdo, pero sí es difícil mantenerse en calma luego de tantas horas y frío, porque ya se había vuelto frío el ambiente”, dijo entre risas.

Para grabar estas escenas, Angelique se sintió cobijada por su padre Patrick Boyer, quien es profesor de natación y la ayudó poco antes de partir a su natal Francia.

“Le pedía que perfeccionara mi estilo, fue lindo que él me apoyara, me dio clases particulares para hacer un buen crol, una buena posición de piernas, de brazos, que se viera más profesional”, añade.

La actriz requirió además de una doble para cuando se necesitaran escenas en donde tuviera que nadar de forma más veloz. “Profesional no soy, pero quedó bastante bien”, reconoce.

Madre de unos adolescentes

También habló de su inspiración para realizar por primera vez el papel de una madre, cuyos hijos ya no son unos bebés, sino adolescentes.

Dijo que el ejemplo de su madre y su abuela son los precisos para este personaje.

“Como nos decía nuestra madre: ‘cuando tengas hijos te vas a acordar’. Yo no tengo hijos, pero como si los tuviera. Ahora que tengo 34 años podría ser mamá y creo que esas fibras las puedo tocar recordándolas a ellas, mi infancia”.