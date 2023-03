No se irá con las manos vacías: la millonaria cifra que Thalía recibirá si se divorcia de Tommy Mottola

Thalía y Tommy Mottola son una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo que ya tienen 23 años de casados y dos hermosos hijos Matthew y Sabrina.

La pareja había tenido un sólido matrimonio, hasta los últimos meses, cuando se dijo que el productor le fue infiel a la cantante con una joven peruana.

Se trata de Leslie Shaw, una cantante con quien la mexicana colaboró en un tema, y quien supuestamente habría tenido una relación con Tommy.

Aunque la pareja no salió a desmentirlo, la joven cantante sí lo hizo, y negó todo, y además Lili Estefan, quien es gran amiga de la pareja, aseguro que todo era mentira y ellos estaban muy felices.

Sin embargo, desde ese entonces Thalía no ha publicado nada más con Tommy, ni le ha mostrado su amor como antes lo hacía, a diferencia de él, quien sí lo ha hecho y muchos dicen que está arrepentido.

La millonaria suma de dinero que Tommy Mottola tendría que pagarle a Thalía si se divorcian

Varios medios como Chisme No Like han asegurado que el divorcio de Thalía y Tommy Mottola es un hecho, y de ser así, la cantante no se iría con las manos vacías.

Y es que aunque ella es una mujer exitosa e independiente, dueña de una fortuna, tiene dos hijos menores de edad, por lo que el productor musical tendría que darle una suma de dinero.

Debido a que la fortuna de Tommy Mottola es de 200 millones de dólares aproximadamente, deberá pagarle 100 millones de dólares a Thalía y a sus hijos por manutención y herencia.

Este dinero sería principalmente para sus hijos Sabrina y Matthew, pero también le tocaría una gran cantidad a Thalía, que se sumaría a su fortuna, y le da para vivir muy bien por el resto de su vida.