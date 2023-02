Thalía se muestra triste, pero Tommy está arrepentido: la sorpresa que le dio en San Valentín

Desde hace unos días ha corrido el rumor que Tommy Mottola le fue infiel a Thalía con la cantante peruana Leslie Shaw.

Sin embargo, tanto la cantante como Lily Estefan, presentadora de El gordo y la flaca y amiga de la pareja n egaron todo, e incluso la cantante aseguró que ni lo conocía, a pesar que hizo un tema con Thalía.

Estefan aseguró que había hablado con ambos y estaban muy bien, de lo mejor, y que era poco probable que la mexicana saliera a desmentir la infidelidad.

Pero, a pocas horas de San Valentín, la intérprete de Equivocada publicó un video con un mensaje que hizo saltar las alarmas de los fans, pues se muestra sola y triste.

El mensaje de Thalía en San Valentín que desató sospechas de ruptura con Tommy Mottola

Thalía publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece sola en su casa, leyendo un libro, cepillándose, tomando un baño en el jacuzzi, y acostándose sola en la cama a dormir.

“Los mejores planes son contigo mismo 🫶🏼”, fue lo que escribió, además que en el video dejó algunas frases como “tú mi prioridad, eres mi fuerza, contigo quiero estar, ámate siempre”, que forma parte de su tema Contigo quiero estar.

Con esto, estaría confirmando de manera indirecta que está sola y que su matrimonio de 23 años llegó a su fin.

“Esto es una confirmación de que se está separando de Motala 😮”, “Yo no sé ustedes pero se ve que ha llorado mucho. Cuando lee el libro se tapa la cara con él”, “OMG entonces sí están separados”, “no puedo creer que ya no van a estar juntos, está más que claro”, y “por favor se ve tan triste, es obvio que ya no están, mi pobre Thali fuerzas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El romántico mensaje de Tommy Mottola en San Valentín

Aunque Thalía preocupó a todos con este video y mensaje, parece que Tommy la quiere recuperar y le dejó un romántico mensaje en San Valentín con emotivo video.

“ FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN ❤️ a mi único y único San Valentín para siempre @thalia todos los días trayendo tu hermosa luz brillante y amor a mi vida... y a nuestra familia... ¡tú eres mi todo y mi todo!Te AMO Te Adoro Mucho por SIEMPRE” , fue el mensaje con el que el productor le gritó a la mexicana su amor y dejó claro que ahora solo tiene ojos para ella, sin aclarar si hubo infidelidad o no.

Y todo parece indicar que ella lo perdonó, le dio una nueva oportunidad, pues le respondió con amor “te amooo mi amor! Happy valentines my baby! 😍🥰❤️ let’s celebrate love!”.

Sin embargo, los fans siguen sospechando que no todo está tan bien como aparentan por el extraño video de la cantante, pero solo queda esperar que ellos hablen de ello o muestren cómo va su relación.