10 fotos de Demi Moore con las que calla a quienes aseguran que se “desfiguró” el rostro: luce como de 20

Demi Moore es una de las actrices más famosas y exitosas que ha destacado en películas como Hasta el límite, La letra escarlata, y Los Ángeles De Charlie: Al Límite.

La famosa tiene 60 años, pero luce como de 20 o 30 y es que se mantiene como una jovencita, con cuerpazo, y lleva looks modernos y sexys.

Muchos la han criticado y atacado por sus retoques estéticos, asegurando que se desfiguró el rostro y luce “horrible”, pero con estas fotos ella los calla a todos y prueba que luce mejor que nunca y está en su mejor momento.

Demi Moore calla a quienes la critican por sus retoques estéticos y prueba que luce fabulosa a sus 60

Demi Moore prueba que luce mejor que nunca a los 60 y encanta con cada uno de sus looks sexys y modernos, que presume en sus redes.

La famosa lleva vestidos ajustados, bikinis, transparencias, escotes y hasta faldas, y prueba que la edad no está peleada con la sensualidad.

Pero, además, la actriz se ha mostrado al natural, sin una gota de maquillaje, en looks sencillos y hogareños y ha sorprendido a todos.

La ex de Bruce Willis se ve de maravilla, hermosa, dejando ver sus arrugas, pero probando que su rostro es el mismo y no se ha excedido con los retoques estéticos.

Quizás se haya hecho algunos arreglitos, algo que no está mal y que no deberíamos criticar, pero como sea, se ve hermosa, y parece de 30 y hasta de 20 con su frescura, jovialidad, y looks.

La actriz no teme en mostrarse al natural, y cuando se maquilla lo hace de forma sutil, demostrando que se siente segura y feliz con su rostro y su cuerpo y empoderando a las mujeres de 60.