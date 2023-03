Mientras JLo ‘factura’, tunden a Ben Affleck con críticas: así arremetieron contra ellos

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han mantenido en el ojo de distintos medios luego de que el actor mostrara un aspecto desgastado en diversas galas donde acudía con su actual esposa, esto, rápidamente, provocó que se empezara a especular sobre una posible recaída en el alcohol por parte de él e incluso una crisis de pareja que estaría mermando su salud.

Hace unos días la cantante fue ‘descubierta’ utilizando un filtro que suavizaba las facciones de su rostro mientras hacía la promoción de una crema, y es que, algunos usuarios no evitaron darse cuenta de las ‘arruguitas’ que tenían su frente mientras ella hacía algunos movimientos que enseñaban su piel al ‘natural’ y sin esta edición.

Aunque esto generó debate, la mayoría llegó a la conclusión de que la actriz es bella con o sin filtros, lo que si es verdad es que esta conversación ya se había abierto desde 2021, cuando fue acusada de utilizar grandes cantidades de bótox.

Así respondió Jennifer Lopez ante críticas por su aspecto

El video, que dejaba al descubierto algunas de las arruguitas que Jennifer Lopez tenía en la frente, recordó a uno que, en 2021, desató una ola de críticas hacia la cantante, donde muchos comentaban que usaba mucho bótox, tanto que su frente ni siquiera se movía “¿Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte?... Definitivamente tienes bótox. Y toneladas de eso. Y está todo bien. Solo digo”.

La cantante no tardó en contestar y explicó que no se había sometido a ningún tipo de cirugía “LOL, ¡esa es mi cara! Por la 500 millonésima vez… ¡Nunca me he hecho botox ni nada inyectable o cirugía!”. Y aprovechó el momento para promocionar más sobre sus productos de belleza.

Aunado a ello, la seguidora, se atrevió a ‘aconsejar’ a la actriz de ‘Selena’ pidiéndole que fuera más positiva y ayudara a que los demás también lo fueran, mientras tanto, JLo terminó rematando con “Consíguete un poco de JLO Beauty y siéntete hermosa en tu propia piel. Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: trata de pasar tu tiempo siendo más positiva y amable con los demás”.

¿Ben Affleck vuelve a ser blanco de burlas?

Por otro lado, el Daily Mail, publicó hace unas horas, un video de Ben Affleck intentando sacar su Mercedes de un espacio donde se había estacionado, aunque parece que la suerte no le sonrió del todo, pues era evidente que el actor esperaba a que el dueño de uno de los autos se moviera, mientras fumaba un cigarrillo. Pero parece que la paciencia se acabó y de un espacio muy pequeño intentó sacar su auto, golpeando a los que se encontraban enfrente y detrás de él en las maniobras que hacía.

Esta vez el actor obtuvo mucho más empatía por parte del público, pues culparon a aquellos que se habían estacionado así de pegados auto con auto, por lo que comentaron que si hacían eso otras personas, estarían conscientes del golpe que recibiría su carro.