Lety Calderón no necesita pareja que la mantenga: así ha criado a sus hijos sola

Lety Calderón es una de las famosas más queridas del espectáculo por su talento histriónico y carisma. Ella se convirtió en una de las protagonistas más bellas de telenovelas y también en una villana por excelencia.

Las cosas no fueron fáciles para ella, entre la presión de la industria, la maternidad y una complicada relación con el abogado Juan Collado.

La actriz estuvo casada con el abogado de 2002 a 2007 y juntos tuvieron dos hijos: Carlo y Luciano, quien nació con Síndrome de Down.

La relación de Leticia Calderón y Juan Collado terminó en 2007 después de rumores de infidelidad por parte de este. Desde 2019 el abogado cumple una condena en prisión, acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esto por supuesto también representó un golpe para la actriz ya que si bien ya tenía tiempo separada de él, tienen dos hijos en común por los cuales ver.

Desde que ingresó al reclusorio, Carlo y Luciano, no lo han podido ver y sólo han tenido contacto telefónico. En días recientes trascendió que Collado podría salir de prisión y aunque su caso ha dividido opiniones, su hijo Luciano reaccionó con gran emotividad, según reveló Lety a De primera mano: “Estamos hiper felices. Yo les comentó y Luciano se puso a gritar de felicidad, a reír a brincar, y me decía: ‘Mamá qué felicidad. Yo lo voy a perdonar por todas las ausencias que hizo. No importa porque es mi papá y lo quiero”.

Leticia Calderón nunca ha necesitado de una pareja para salir adelante

La actriz tuvo una complicada relación con el abogado pero nunca le guardó rencor. Lo único que ha dicho que le recrimina es que no se despidió de sus hijos, simplemente “nunca regresó” a la casa. Fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, que la actriz contó que Collado se fue del hogar que compartían sin dar ningún tipo de aviso, algo que a la fecha aún le lastima.

“Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es: ‘¿Por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós? Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre”, confesó. “Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto planeando ir a Laredo, que es donde llevábamos a Luciano a su terapia, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso ‘nos vemos al rato’ y nos fuimos al aeropuerto y de ahí no supe mas”.

Sus hijos siempre han sido su mayor motor, razón por la que ha superado el dolor que esta situación le provocó.

Lety llegó a confesar que se sintió insegura con respecto a su relación en cuanto supo que su hijo Luciano tenía Síndrome de Down ya que no sabía cómo lo tomaría. “Yo en ese momento sí tenía un poco de miedo de la reacción de Juan”, contó a Mónica Garza en entrevista.

La necesidad de salir adelante la mantuvo firme. Gracias a esto, siguió nutriendo su carrera, pese a que tuvo una temporada de ausencia.

También pudo darles lo mejor a sus hijos y la prueba más grande es que Luciano es un hombre independiente, sin importar su condición.

La crianza de los hijos no es tarea fácil, especialmente cuando debes hacerlo sola. Leticia Calderón aprendió a mantenerse fuerte por el bien de sus hijos y ha demostrado que pese a las situaciones adversas, nunca les cortará las alas sino que los ayudará a volar.