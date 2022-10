La polémica historia de amor entre Yadhira Carrillo y Juan Collado ha quedado entre la cárcel e infidelidades

La historia de amor entre Yadhira Carrillo y Juan Collado ha estado envuelta en críticas desde sus inicios, pero ellos siguen reafirmando su unión, a pesar de que el abogado se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte desde 2019, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Recientemente, la actriz de 49 años le ha hecho frente a los rumores sobre un posible noviazgo con un empresario italiano asegurando que muchos se aprovechan de su desgracia.

“Yo creo que hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia, entiendo que la gente necesite hablar, decir y construir historias y novelas. Mi esposo cuando lo vio le dio bastante risa y dice ‘ay, pobrecita mi esposa’, y me abraza, dice ‘ay, pobrecita’, porque no he podido ni salir a la esquina”dijo.

Yadhira Carrillo y su accidentada historia de amor con Juan Collado

La pareja ha enfrentado distintos obstáculos y críticas desde que iniciaron su romance, pues Collado se encontraba en matrimonio con Leticia Calderón cuando se enamoró de Carrillo junto a sus dos hijos Luciano y Carlo.

“Lo que más me lastimó es que no se despidiera y que se fuera en un momento en que más lo necesitaba, ya que yo andaba con muletas”, explicó Calderón, pues en aquel momento se encontraba recuperándose de una cirugía de las rodillas.

Sin embargo, el hombre decidió irse de su casa cuando sus hijos tenían dos y tres años, respectivamente, y unas semanas después, Leticia se enteró que había iniciado una relación con Yadhira Carrillo.

El 31 de marzo de 2012 decidieron llegar al altar con una ceremonia donde estuvieron grandes personalidades políticas y de la farándula mexicana. Ambos lucían felices y enamorados pero su relación quedó entre las sombras en 2019 cuando quedó detenido.

Desde entonces viven su relación en medio de señalamientos y la lejanía, pero a pesar de todas las pruebas que han aparecido sobre Collado, su esposa sigue apoyándolo fielmente y cada fin de semana lo visita al reclusorio y le hace llegar su comida favorita, pues para ella es el amor de su vida.