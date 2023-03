La emotiva reacción de Luciano, hijo de Lety Calderón, ante la posible libertad de Juan Collado

La felicidad parece que le llegó a los hijos de la actriz Lety Calderón este 28 de febrero, cuando supieron que su padre Juan Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, presuntamente saldrá en libertad, tras permanecer detenido desde el 2019 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

A Collado se le imputaron los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque, al parecer, simuló la venta de un terreno en Querétaro usando una empresa fantasma. Además, habría suplantado identidades.

Desde que ingresó al centro de reclusión, el 9 de julio del 2019, Carlo y Luciano, los hijos que tuvo con Lety no han podido verlo, solo han tenido contacto telefónico, ya que alguien negó la entrada de la actriz al reclusorio, por lo que ella se deseaba que sus hijos entraran solos en la primera visita. Luciano es el mayor, tiene 19 años, pero padece síndrome de down.

El año pasado Luciano afirmó que perdonaba a su padre y que quería estar con él. Ahora su mamá le comunicó a los dos la noticia sobre la libertad de su padre: el Ministerio Público determinó en diciembre del 2020 que el exasesor presidencial no estuvo vinculado con los delitos que se le imputaron y estuvo preso todo estos años, pues la información se había traspapelado y fue divulgada el último día de febrero.

Un día emocionante para Luciano

Lety contó al programa De primera mano cómo reaccionaron los chicos ante esta noticia: “Estamos hiper felices. Yo les comentó y Luciano se puso a gritar de felicidad, a reír a brincar, y me decía: ‘Mamá qué felicidad. Yo lo voy a perdonar por todas las ausencias que hizo. No importa porque es mi papá y lo quiero’.

Al ser consulta a qué si esas faltas se deben a su tiempo en la cárcel, Calderón respondió: “Yo supongo que él se refiere a las ausencias de estos cuatro años. Yo no sé qué pasa por la mente de mi hijo, pero finalmente yo lo que le puede captar es que él ha sentido una ausencia, no sé si de los cuatro años, de toda la vida, no sé si tenga la esperanza de que ahora sí se vean más seguido. Pero empezó a brincar, a decir: ‘Yo lo voy a perdonar’ y yo me decía: ‘perdonar qué”.

En relación con su hijo menor, Carlo, Lety afirmó que “stá un poco más incrédulo, muy esperanzado de por fin ya poder ver a su papá. Pero un poco incrédulo porque durante todo este tiempo menos había llegado al noticia de que posiblemente salía uy no se había dado hasta el día de hoy (28 de febrero). Suena más esperanzador”.

Yadhira Carillo, actual esposa de Collado y también actriz, manifestó que por ahora él permanecerá recluido mientras se hacen los procedimientos establecidos para su excarcelación. Y acotó: “Tiene que ir primero a visitar a sus hijos, es lo que él quiere hacer. (...) quiere verlos de manera inmediata”.

Por ahora solo les toca esperar un poco más para su gran encuentro.