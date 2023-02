Kate del Castillo dice que sería “ridículo” casarse ahora: así ha disfrutado su nueva relación

Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas del momento por su protagónico en la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’, serie de Telemundo que le ha dado reconocimiento internacional .

Si bien el gran regreso de su personaje, Teresa Mendoza, fue tendencia durante días, la conversación dio un giro inesperado cuando trascendió que la actriz había encontrado el amor durante las filmaciones de la serie.

El afortunado se llama Edgar Bahena y es el director de fotografía de la tercera temporada, con el que lleva ya un año de relación.

Aunque del Castillo la pareja ha sido discreta respecto a su relación, lo poco que se ha sabido ha sido gracias a Eric del Castillo, padre de la actriz que reveló primero que ya convivían con él.

Por su parte, Bahena confesó en una entrevista con ‘Sale el Sol’ que se enamoró de Kate del Castillo por su gran fortaleza y pasión.

También agregó que agradece su franqueza ya que eso ayuda a tener buena comunicación. “Yo le agradezco en el alma que sepa de verdad decirte las cosas de frente, tener esa franqueza, honestidad, y buena comunicación hace una buena relación y la hace sana”.

Durante una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, la estrella fue cuestionada acerca de su relación con Bahena y si regresaría al altar por tercera ocasión.

“No, menos me quiero casar, creo que ya sería ridículo. Ya el tercer matrimonio sería mucho a mi edad, ya que flojera para qué te casas”.

Gracias al hermetismo que ha tenido la pareja es que Kate deja ver lo mucho que está disfrutando este nuevo romance. Con esto también ha dado grandes lecciones sobre los amores maduros y que no hay reglas absolutas a seguir, ni papel que garantice nada cuando de tener un compromiso se trata.

La actriz también habló del proceso que está viviendo actualmente:

”Creo que es la única manera en la que aprendemos no y en la que nos damos cuenta de que la vida es maravillosa con sus pros y sus contras. Pero todos volvemos a caer siempre”, confesó.

En varias ocasiones Kate ha sido cuestionada sobre sus relaciones fallidas y su decisión de no tener hijos.

La actriz ha reafirmado que en sus planes no está ser madre, aunque reconoce que ese amor puede ser muy grande e importante en la vida de cualquier persona. Su padre ha presionado para que adopte un hijo y así le de un nieto pero ella se mantiene firme con sus convicciones.

Es un hecho que actualmente Kate está enfocada al cien por ciento en su carrera, donde ha sido exitosa. Eso sí, no queda duda de que está en su mejor momento entre proyectos importantes y ese amor de pareja que la respalda.

A lo largo de su trayectoria, Kate ha sido reconocida por su gran talento histriónico pero ha sido inevitable hablar de sus romances por lo polémicos que han llegado a ser.

Por su belleza y carisma, la actriz ha conquistado a más de uno e incluso estuvo casada dos veces, razón por la que dudaría de una tercera.

En 2001 se casó con el exfutbolista, Luis García con quien tuvo una relación violenta. Del Castillo reconoció que sufrió maltratos por parte del comentarista y que desconocía esta naturaleza hasta que se casaron y se fueron de luna de miel.

“Solía esperar a que él se acostara para poder echarme a llorar porque sabía que las cosas no estaban saliendo bien…Siempre insinuaba que era una pésima actriz y que debía dar clases de interpretación”, dijo en un video. “Cada mañana me decía que me levantaba más fea que el día anterior”.