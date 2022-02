La turbulenta relación de Kate del Castillo con Sean Penn que puso en riesgo su vida

La reunión que tuvieron Kate del Castillo, Sean Penn y El Chapo Guzmán en 2015 quizá ha sido uno de los momentos más controversiales y que sigue persiguiendo a la actriz.

Pareciera que ninguno de los tres tendría motivos para estar frente a frente pero el objetivo era platicar sobre una película que retratará la vida del narcotraficante.

El entcuentro pudo ser especialmente mortal por tratarse de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. En ese entonces, había escapado de una prisión mexicana apenas unos meses antes.

Para llegar al punto de encuentro, Kate y Sean viajaron en avión y posteriormente en una camioneta por siete horas hasta un lugar remoto cerca de la ciudad de Cosalá, en el estado de Sinaloa, en México.

Pero la traición vino por parte del actor, quien publicó todos los detalles en la revista Rolling Stone y señaló que fue gracias a Kate que había llegado hasta el narcotraficante, lo que generó una investigación federal en su contra por parte de las autoridades mexicanas.

Ahora que la actriz ha estado promocionando una nueva entrega de “La Reina del Sur”, volvió a ser cuestionada por el tema, dejando claro que cortó toda relación con Sean Penn por ser “lo más bajo” que ha conocido.

“(Sean Penn) salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él”, afirmó durante una entrevista con Javier Poza para el programa Radio Fórmula.

“La verdad me da una flojera infinita. No voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo por esta gente que es deplorable y que es la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie”, agregó.

En 2020, Del Castillo fue invitada a un episodio de Red Table Talk: The Estefans, donde habló sobre lo ocurrido aquel 2015 con Penn y Guzmán.

Ella dejó claro que no estaba al tanto de las intenciones del actor sobre entrevistar al narcotraficante para Rolling Stone.

“De repente, Sean dice: ‘Dile que quiero entrevistarlo para la revista Rolling Stone. Y estaba [pensando] como, ‘Espera, esto no está en el guión’”, recordó la actriz.

Asímismo reveló que tuvo que fingir su sorpresa para evitar entrar en conflicto con Guzmán. “No podía hacer una mueca porque [El Chapo] se iba a dar cuenta de que algo andaba mal y este tipo [Penn] iba a estar muerto en un abrir y cerrar de ojos”.

La actriz acusó Penn por mucho tiempo de haber mentido en su artículo “para lucirse” y hasta la fecha, sigue en el proceso de demotrar su inocionencia, luego de ser perseguida por las autoridaes mexicanas, acusada por los delitos de delincuencia organizada y encubrimiento.

“Ha sido un proceso muy duro y desgastante; muy doloroso, muy penoso en todos los sentidos, pero voy a seguir firme porque quiero y porque puedo, y porque es mi derecho... Voy a seguir ahí luchando para que, por lo menos, se me pida una disculpa pública, que creo es lo que me merezco”, dijo en la entrevista con Javier Poza.

Desde 2012, Kate del Castillo encendió la polémica de su relación con el Chapo a través de una tuit.

“Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades”, escribió del Castillo en Twitter. “Sr. Cha p o, ¿no sería genial que empezaras a traficar con los buenos? Trafiquemos con amor, ya sabes“.

Guzmán se declaró fan de la actuación de Kate en “La Reina del Sur”, por lo que sus abogados la contactaron y le ofrecieron todos los derechos sobre la historia de su vida.