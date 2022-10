Los accidentes de Kate del Castillo por sus escenas de acción: ha tenido hasta fracturas

La Reina del Sur se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos tiempos y con el estreno de la tercera temporada, los fans han estado más emocionados que nunca con la historia.

Kate del Castillo vuelve en la piel de Teresa Mendoza, quien buscará vengarse de una vez por todas de aquellos que le han hecho tanto daño y que no le permiten tener la vida tranquila que ella desea.

Esta temporada promete conquistar no sólo por las escenas de acción sino porque se mostrarán diferentes puntos de América Latina como Perú, Bolivia, Colombia y México.

En 2020, La Reina del Sur se llevó un Emmy Internacional como mejor serie de habla no inglesa y sus retransmisiones siguen teniendo altos niveles de audiencia.

Eso sí, convertirse en una mujer tan aguerrida como Teresa Mendoza no es ninguna tarea fácil y a pesar de que “la magia de la televisión” hace lo posible por mantener el control, los accidentes se hacen presentes.

Kate es conocida por hacer impactantes escenas de acción en la serie y otras producciones.

Kate del Castillo ha sufrido varios accidentes grabando ‘La reina del sur’

Recientemente la actriz compartió una serie de imágenes en las que aparece con varios golpes y rasguños en el cuerpo. Aunque algunos son resultado del gran trabajo del equipo de maquillaje y caracterización, sus seguidores notaron que algunos podrían ser reales.

“¡Así terminé después del capítulo de anoche! @reinadelsurtv”, escribió Kate en la publicación.

“Excelente caracterización”. “Qué bárbara Kate porfavor usa una doble porque queremos LRDS 4″. “Eso sí duele pero son cosas del oficio a seguir trabajando belleza”. “Lo de la mano no creo sea maquillaje”. “Cuándo sales con los avangers??”. “Ouch! Hasta pienso que de verdad sí te haces varios de esos con tremendas escenas”, expresaron los fans.

Kate del Castillo también ha tenido fracturas

La actriz sufrió un inesperado accidente mientras se encontraba grabando la serie Armas de Mujer, producida por Telemundo para HBO Max y Peacock.

Kate aprovechó sus redes sociales para explicarle a sus seguidores que una caída le produjo fracturas en los ligamentos del dedo meñique de la mano derecha.

Esto sucedió después de que su bolso se enredara con uno de sus tacones. Al caminar, Kate perdió el equilibrio y cayó con todo su peso sobre su mano derecha. La actriz tuvo que usar una férula para sanar la herida.

“Me lo quitaron, está súper inflamado, pero sí me dolió un poquito, la verdad”, dijo en una historia.

Kate del Castillo Instagram

“Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco”, explicó en ese entonces.

Más accidentes en el set

Durante las grabaciones de escenas de acción para La Ingobernable, la actriz sufrió un accidente en su brazo izquierdo.

“Regresando de trabajar, poniéndome un poco de compresas, un poco de medicina aquí, con mi brazo, pero eso es lo de menos”, compartió la actriz.