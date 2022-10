Kate del Castillo revela lo que se arrepiente de su encuentro con “El Chapo”

Regia y más hermosa que nunca, la actriz mexicana Kate del Castillo, de 49 años, habló sobre lo que han sido sus últimos años de carrera y reveló algunos aspectos de su vida, así como de lo que ha vivido en la serie La reina del sur, transmitida por Telemundo. Dejó al descubierto qué es lo que se arrepiente de su encuentro con el narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán.

En una entrevista ofrecida a Julio Vaqueiro en el noticiero de Telemundo, el pasado 18 de octubre, afirmó que se siente orgullosa de ser mexicana y de sus raíces. La actriz tiene 20 años viviendo en Estados Unidos, actualmente en Los Ángeles, y detalló lo que extraña de su país.

“Yo me siento más mexicana que nunca, estoy muy arraigada y me llega mucho el mariachi, el tequila y todo lo que tiene que ver con México”, dijo Kate, quien agregó que su tierra se ve “muy triste” desde Estados Unidos al ver todo lo que le sucede a su nación, pues cree que van “de mal en peor con los gobernantes”.

El racismo revuelve su estómago

La intérprete de Teresa Mendoza repudió los comentarios racistas que han hecho algunos concejales mexicanos: “Se me revuelve el estómago que en esta época no se cuide lo que sale de sus bocas, sobre todo la gente de poder”.

Señaló que la mejor forma de combatir el racismo es a través de la educación: “Nos hace falta compasión y educación. Si fuera presidente a lo primero que le daría dinero sería a la educación, porque un pueblo educado es más difícil que sea engañado”.

Aseguró que jamás incursionaría en la política, pese a que se lo han pedido en varias oportunidades, porque “no tengo estómago, soy muy sensible aún y me afectan las cosas”.

El mejor papel de su vida no ha llegado

Kate aseguró aún no ha llegado el papel de su vida como artista, pese al gran éxito que le dio su personaje de Teresa en la serie de Telemundo, La reina del sur, y otros programas.

“Estoy esperando que apenas me lleguen los mejores personajes de mi vida como actriz. Será difícil superar a Teresa Mendoza, pero he hecho muchos otros personajes que también me han dejado muchas cosas. Teresa en siempre estará en mi corazón, pero hay que dejarla ir en su momento”.

Reveló que esta es la última temporada de la exitosa serie, que aseguro tiene un alto nivel de producción que no le envidia a ningún programa de Estados Unidos.

¿Se arrepiente de su encuentro con ‘El Chapo’?

La hija de Eric del Castillo reconoció que este encuentro con el narcotraficante más buscado en la historia reciente de México y EE UU, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el 2015 es un episodio que no podrá borrar de su vida. En ese momento estuvo acompañada por el actor de Hollywood, Sean Penn. El encuentro fue para acordar los términos del capo para una película sobre su vida.

“Tengo que ser lo suficiente madura como para saber que eso me va a perseguir toda la vida. (…) Es algo con lo que yo tengo que vivir y con lo que hice paz. (…) Me arrepiento de haber confiado en cierta gente, pero si me preguntan si lo volvería hacer, pues sí lo volvería a hacer”.