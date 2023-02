Fuerte y retadora: Megan Fox transformó el look de la venganza, ¿fue para Machine Gun Kelly?

Megan Fox desató fuertes rumores de una posible ruptura con el músico Machine Gun Kelly tras aproximadamente 3 años de relación, esto se desató luego de una abrupta desaparición en redes sociales, y es que antes de ello, publicó imágenes quemando cartas y un look que recuerda al vestido de la venganza de Lady Di.

A poco más de un año de su compromiso, la pareja estaría atravesando por una crisis o peor aún una ruptura luego de una supuesta infidelidad del cantante a Fox con una miembro de su banda llamada Sophie Lloyd.

Megan Fox y los rumores de infidelidad por parte de Machine Gun Kelly

Los internautas comenzaron a hacer conjeturas y cayeron en la cuenta de que quizá sería Lloyd la tercera en discordia e incluso la propia Megan Fox, les habría contestado que a lo mejor la que se había envuelto con ella fue la propia actriz, aun así, después de esta broma, ella hizo su último post y desapareció.

La pareja fue vista públicamente durante los Grammys 2023, donde aún no levantaban sospechas de una crisis, de hecho se les veía aún muy enamorados y con atuendos combinados, como suelen hacerlo en diferentes galas, donde combinan su estilo y a veces hasta su tinte. Aun así, previo a la fiesta de la premiación, la actriz habría declarado que había tenido una contusión cerebral y fue vista con una muñeca rota.

Por otro lado, la última vez que fueron captados juntos, fue durante la fiesta previo al Super Bowl de Drake en el Hangar 1 de Scottsdal en Arizona, posteriormente, el sábado por la noche, Fox estuvo ausente de la presentación de Machine Gun Kelly para la fiesta de Sports Illustrated.

Megan Fox aparece con ‘vestido de la venganza’ ¿indirecta a Machine Gun Kelly?

Tras su abrupta desaparición de las redes sociales, Megan Fox, hizo un último posteo, donde muestra cartas quemándose bajo la leyenda “You can taste the dishonesty / It’s all over your breath” (“Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento”) un fragmento que forma parte de la canción ‘Pray You Catch Me’ de Beyoncé.

Esto no es todo, pues la actriz, previo a despedirse de cuenta de Instagram, borró todas las fotografías que tenía junto a Machine Gun Kelly, pero fue su look lo que terminó de conmocionar a todos.

Con un mono negro de escote pronunciado y estilo cut out, Megan Fox, compartió una última fotografía que, si de ser verdad los rumores, es un guiño al look de la venganza de Lady Di, con la sensualidad que la caracteriza, su cabello se sostenía por un chogo y un flequillo estilo pigtails a los lados, su maquillaje era nude, y en la foto, no mostraba una sonrisa, sino una mirada mucho más retadora. ¿Esto sería un mensaje para Magine Gun Kelly? este look lo utilizó durante la fiesta de Super Bowl.

La pareja se comprometió el 11 de enero, así lo presumieron con un emotivo video que mostraba a la pareja en diferentes ángulos, mucho se habló sobre el anillo, pues dicen que si un día ella buscaba quitárselo, causaría dolor en la actriz, otra polémica se desató cuando comentaron que bebían gotas de su sangre.