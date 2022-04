Ya es tradición: Megan Fox revela que continúa bebiendo sangre de su pareja “con fines rituales”

La relación entre Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly continúa impactando con sus polémicas costumbres que han adoptado en su vida como novios y hoy prometidos. Y uno de los hechos más impactantes que han divulgado fue que bebieron la sangre del otro como ritual durante la proposición de matrimonio.

Sin embargo, en una de sus últimas entrevistas, la actriz reveló que continúan realizando el extraño acto cada cierto tiempo, transformándolo en una tradición dentro de su amorío freak que mantienen desde el año 2020.

“Son sólo unas gotas, pero sí, bebemos la sangre del otro, solamente con fines rituales”, apuntó Fox en conversación con la revista británica Glamour UK.

[ LEE MÁS: ¿Megan Fox se casará con Machine Gun Kelly a lo vampiro?: bebieron sangre del otro en ceremonia de compromiso ]

En el artículo también explicó que no es algo grotesco que parezca salido de la ciencia ficción. “Creo que el hecho de que bebamos la sangre del otro puede confundir a la gente, o nos imaginan con un cáliz y estamos como en Game of Thrones bebiendo la sangre, pero son sólo gotas”, señaló.

En la misma línea, aclaró que tampoco lo harían a diario: “Está controlado, y es como derramemos unas gotas de sangre y bebámosla. Aunque él (Machine Gun) es mucho más caótico e intenso, estaría dispuesto a abrir su pecho con un vidrio roto y decirme ‘toma mi alma’”.

Sin embargo, este último extremo no estaría tan alejado de la realidad. “No es que no pase, déjame decirte. A lo mejor no exactamente de esa forma, pero una versión de aquello ha pasado muchas veces”, finalizó reconociendo la actriz.

En poco menos de dos años, sus muestras públicas de amor y pasión han llegado lejos, como la vez en que Kelly le pidió ir “desnuda” a los MTV Awards o el tatuaje que Megan Fox luce en su hombro en honor a su pareja, en el que se lee “el pistolero”.