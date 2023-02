¡30 años de carrera y ni una latina!: la razón por la que Shakira no colabora con mujeres

Shakira ha logrado consolidarse como una de las artistas más destacadas de la época, gracias a emotivos temas, composiciones de baladas que fueron únicas y esos bailes que tanto la caracterizaron a través del tiempo.

La colombiana ha sumado varios éxitos en su carrera y está muy lejos de ser parte de la lista de ‘One Hit Wonders’ al contrario, muchos de sus temas lograron posicionarse en el gusto del público, ocupando los primeros puestos de las listas de popularidad. Los años han pasado y esto no ha cambiado, al contrario, sigue acumulando seguidores que la apoyan fielmente y todavía más luego de su separación con Piqué.

¿Shakira tendrá una colaboración con Manuel Turizo?

Al parecer se estuvo cocinando una nueva colaboración con uno de los compatriotas de Shakira, Manuel Turizo, pues fue Dímelo King quien se habría encargado de difundir esta información con un extracto de la nueva canción, de la que parece ser, sería la primera, sin dedicatoria, al menos no para Piqué, pues sus versos hablan de amor, o al menos eso parece, pues, dice “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué”.

Por ahora esta nueva colaboración se mantiene en un rumor y habría que esperar a que esta sea confirmada o en su defecto revelada, no olvidemos que también tiene un proyecto pendiente con Karol G, siendo uno de los trabajos que más entusiasmo genera en los fanáticos de las dos mujeres.

Aunque en junio de 2022, Karol G habría mostrado su interés por trabajar junto a Shakira, pero el proyecto no se habría concretado, comentando que si bien no fue rechazada directamente por la cantante, si por su equipo, ya que habían intentado acercarse lo más posible a la autora de ‘Antología’.

En 33 años de carrera, Shakira solo colaboró con dos mujeres, ¿cuál es la razón?

Si la colaboración con Karol G esta vez si se concretara, sería la tercera mujer en formar parte de este selecto grupo que logrado hacer una canción con Shakira, pues hasta el momento solo está ‘Queen B’, Beyoncé con el tema ‘Beautiful Liar’ y Rihanna con ‘Can’t Remember to Forget You’.

A pesar de que sus colaboraciones con mujeres han tenido muy buena aceptación, parece que la cantante prefiere trabajar con hombres, y es que los demás trabajos que ha presentado han sido con cantantes como Gustavo Cerati, Maluma, Nicky Jam, Black Eyed Peas, Alejandro Sanz y Carlos Vives, solo por mencionar algunos.

Si bien, es más que evidente el apoyo del público latino y de las famosas de su mismo origen, las latinas no están en su repertorio de canciones, esto podría ser por dos razones, la primera que simplemente no se ha concretado nada con ninguna otra cantante, pero la otra podría estar sustentada en lo que una de sus ex empleadas habría declarado y que queda en una especulación.

Cristina Cárdenas, la mujer que declaró todo esto sobre Shakira, lo platicó a un medio español, ella habría calificado a Shakira como ‘mandona’ y que en realidad para el equipo que estaba detrás de ella era muy complicado trabajar, extendiendo un horario de 4 horas a 17 horas “¡Ella es mandona! Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, termina tardando unas 17″, agregó también que si había una mujer que destacara más que ella la corría del rodaje, “Desespera a los directores, a la productora y a todos. Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, por eso es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella”,

Mientras esto es cierto o no, lo evidente es que Shakira tiene cierta inclinación a hacer canciones con hombres, ¿esto cambiará con el tiempo?