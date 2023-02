Defienden a las hijas de El Buki tras ser “las peor vestidas” en la boda de Marc Anthony

Luego de dar el anillo de compromiso a mediados del año pasado, Marc Anthony finalmente celebró su boda con Nadia Ferreira en el Pérez Art Museum de Miami entre ostensosas decoraciones e invitados de lujos.

Salma Hayek, Victoria y David Beckham, Romeo Santos, Lin-Manuel Miranda, Marco Antonio Solís, Maluma y hasta el magnate mexicano Carlos Slim estuvieron en la lista. Aunque por supuesto toda la atención estaba en Ferreira, internautas no dejaron de señalar a unas invitadas que “distrajeron” a todos con su “mal gusto”.

Se trata de Alison y Marla, las hijas de Marco Antonio Solís “El Buki”, quienes fueron sus acompañantes de lujo junto a su esposa Cristy.

En redes sociales circularon imágenes de las jóvenes luciendo sus vestidos con gran seguridad sin embargo, no dejaron de ser calificados como “inapropiados”.

Durante la recepción de la boda, Alison usó un vestido en color amarillo y con detalles bordados, mientras que su hermana Marla optó por un vestido azul con una abertura a la altura de la pierna. Por su parte Cristy llegó con un ceñido vestido rosa.

Las tres hicieron alarde de sus curvas pero al parecer fueron los pronunciados escotes los que no gustaron. El maquillaje también fue señalado por ser “demasiado intenso”.

“Porque tanto maquillaje?! Tanto en la mamá como las hijas”. “La mamá y las hijas más cirugiadas no pueden estar, la verdad si tienen muyyyyy mal gusto para vestir. Que feos vestidos”. “Muy corrientes...prueba de que el dinero no compra la clase”. “Claro ejemplo, de que el dinero no da el buen gusto, en ninguna de las 4″. “Demasiado corrientes”. “Dios yo no las hubiera dejado pasar así parecen salidas de burdel”, se lee.

Alison, Marla y Cristy no perdieron la oportunidad de posar junto a Salma Hayek, quien también ha sido muy criticada por su elección de vestido para la ocasión.

Tras la oleada de críticas destructivas, algunos salieron en su defensa.

“Se ve mas bien que sintieron envidia por los atributos corporales de las chicas Solís!”. “El protocolo es no vestir de blanco como la novia,lo demás no importa. Cada quién elige el vestido qué quiera”. “Gente ridícula que critica, ellas pueden vestir como se les de la gana”. “Critican mucho pero acaso a ustedes lo invitaron a la boda?? estuvieron con Salma?? Al menos ellas estuvieron ahí, envidiosos”. “Primero son las hijas del Buki. Segundo son bellas. Tercero seguro sus vestidos tan criticados no son nada baratos. Cuarto estuvieron en una fiesta rodeadas de solo personas influyentes. Quinto no critiquemos la vida es una y no es eterna”. “Cada quien se define con su gusto de código de vestimenta, si critican tanto es porque no tienen en que ocuparse y además es una boda más que más les da”, expresaron.

Ésta no es la primera vez que las herederas del intérprete de “Si no te hubieras ido”

La familia Solís es una de las más unidas del espectáculo y suelen hacer acto de presencia en los eventos más importantes del espectáculo. Fue así como hace unos meses desfilaron por la alfombra roja de los Latin Grammy junto al cantante pero terminaron siendo señaladas por sus extravagantes vestidos.